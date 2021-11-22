أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن الهيئة القضائية نقضت 21 قرارا لمجلس المفوضين، وألغت نتائج عدد من مراكز الاقتراع.

وأوضحت أن 15 من هذه القرارات نُقضت لأسباب إجرائية مما ألزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها. وقالت إنها قبلت الطعن في 6 قرارات لأسباب قانونية وفنية، وترتب على ذلك إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.

وقال بيان للمفوضية "عُرض على مجلس المفوضين آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد النظر في جميع الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا".

وأضاف أن "آخر القرارات الصادرة عن الهيئة تضمنت 1415 قرارا برد طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين، 15 قرارا لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيها لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".

وأوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل محسن أن جميع القرارات الخاصة بالطعون أرسلت من الهيئة القضائية إلى المفوضية، ولا يوجد موعد محدد لإعلان النتائج النهائية.

وكشف عن أن المفوضية ستعمل خلال أيام على إعادة فتح مراكز انتخابية، وإعادة فرز أصواتها بموجب قرار من الهيئة القضائية، وأن موعد إنهاء فرزها تحدده العملية ذاتها.

العامري توقع إلغاء نتائج 10 آلاف محطة انتخابية (رويترز)

الفتح والنتائج

وفي سياق نتائج الانتخابات، توقع تحالف الفتح تغيرا فارقا في النتائج، مع إلغاء نتائج 18% من مراكز الاقتراع التي يطالب بها مستندا إلى دلائل.

جاء ذلك في تصريح رئيس التحالف هادي العامري، خلال لقائه مع رئيس الجبهة التركمانية حسن تورهان في بغداد أمس الأحد، وفق بيان لتحالف الفتح.

وتحالف الفتح (يضم فصائل مسلحة منخرطة في الحشد الشعبي) مني بخسارة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفقا للنتائج الأولية المعلنة، فقد حصد 16 مقعدا من إجمالي 329 مقعدا بالبرلمان، مقارنة بـ48 مقعدا في انتخابات 2018.

وقال العامري إن قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات الانتخابية التي لم تغلق في التوقيت المحدد ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6 آلاف محطة اقتراع.

وأضاف "وألغي ما يقارب 4 آلاف محطة بسبب وجود بصمات متكررة، وهذا يعني في المحصلة أن 10 آلاف محطة ستُلغى نتائجها، أي ما يشكل 18% من مجموع المحطات بالعراق التي يبلغ عددها 55 ألف محطة".

وأوضح أن هذه الأرقام مؤثرة، ومن شأنها أن تحدث تغييرا فارقا وجذريا في نتائج الانتخابات.

والجمعة الماضية أعلنت قوى معترضة على نتائج الانتخابات حصولها على 8 مقاعد جديدة بعد عمليات إعادة فرز نتائج الاقتراع يدويا.

ومنذ الشهر الماضي يعيش العراق توترات سياسية، على وقع رفض قوى شيعية -من ضمنها فصائل مسلحة- للنتائج الأولية للانتخابات، إذ يقولون إنها مفبركة ويهددون بالتصعيد، مطالبين بإعادة فرز كل النتائج يدويا.