روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا أرسلت للبنان صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الضخم الذي هزه العام الماضي.

وأضاف -في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب عقب لقائهما في موسكو- "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قمنا اليوم بتسليم صور فضائية وصور أقمار صناعية أعدتها وكالة روسكوزموس، نأمل أن تساعد في التحقيق في أسباب الانفجار".

وأكد لافروف أنه بحث مع بو حبيب احتمالات مشاركة فاعلين اقتصاديين روسيين في ترميم البنية التحتية التي دمرت نتيجة التفجيرات التي وقعت في ميناء بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

بدوره، قال نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب إن "الصور ستسلم للقضاء اللبناني علها تسهم في كشف الحقيقة".

وأكد بو حبيب أنه وجهت دعوة للافروف لزيارة لبنان، والاطلاع على الأوضاع فيها من كثب.

وكان لافروف قد قال في مستهل اللقاء إن روسيا تدعم الحكومة اللبنانية الحالية، معتبرا تشكيلها خطوة مهمة نحو تسوية الأزمة في البلاد.

من جهته، أمل بو حبيب بمساعدة روسيا لبلاده سياسيا واقتصاديا، ومن خلال علاقاتها مع دول الإقليم وذلك لتجاوز أزمتها.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، خلال لقاء جمعهما، تسليم بلاده صور الأقمار الصناعية لانفجار المرفأ لاحتمال الاستفادة منها في التحقيقات.

ووقع الانفجار في 4 أغسطس/آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.