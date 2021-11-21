تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مصر

عطلت الدراسة بنصف البلاد.. طقس سيئ وأمطار رعدية تضرب مصر

تضرر البنى التحتية بعدة مناطق في الإسكندرية نتيجة الأمطار الغزيرة
ضعف البنية التحتية في مصر يزيد من الآثار السلبية للطقس السيئ (مواقع التواصل الإجتماعي)
21/11/2021-|آخر تحديث: 21/11/202107:04 PM (مكة المكرمة)

القاهرة- عانت مصر أمس واليوم موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تسببت في تعطيل الدراسة في عدد كبير من المحافظات وصل إلى 12 محافظة من إجمالي 27 محافظة.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية المصرية إلى تعليق الدراسة في العاصمة القاهرة إضافة إلى محافظات الجيزة والإسكندرية وشمال سيناء والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ، وكذلك مرسى مطروح والمنوفية والغربية ودمياط والدقهلية.

وحسب بيان الوزارة، فقد تعرضت محافظة الإسكندرية لأمطار شديدة مع سحب رعدية، وتقوم الوزارة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة في جميع أنحاء المحافظة، كما شهدت محافظة الإسماعيلية أمطارا غزيرة على معظم الأحياء وكذلك محافظة شمال سيناء.

وقالت وزارة التنمية المحلية إن الوزير أمر باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين استقرار الأحوال الجوية، علما بأن أمس السبت، كان قد شهد تعطيل الدراسة في 7 محافظات هي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية ومطروح وشمال سيناء، للسبب نفسه.

تعليق الدراسة ببعض الجامعات

عدد من الجامعات الحكومية والخاصة أصدرت قرارا مماثلا بتعطيل الدراسة اليوم الأحد، منها جامعات الإسكندرية وبنها ومطروح، حيث بررت الجامعات قرارها بالحرص على سلامة الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، من موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

كما أعلنت عدة جامعات عن تأجيل الامتحانات التي كان مقررا لها اليوم إلى مواعيد أخرى، وفيما قررت بعض الجامعات تعطيل الدراسة بشكل كامل استمر عدد منها في التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت.

وبدورها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، وأعلنت الهيئة استمرار تأثير الخلايا الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا، بالإضافة لنشاط للرياح.

وأوضحت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إيمان شاكر، أن الخلايا الرعدية، هي عبارة عن وجود منخفض جوي، متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، وهذا يؤدي لفروق كبيرة في درجات الحرارة، ما بين السطح وطبقات الجو العليا، يصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

ووصفت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد، في تصريحات لجريدة الوطن تأثير الخلايا الرعدية بأنها تتسبب في حالة عدم استقرار تؤدي إلى تكون سحب رعدية تسقط معها الأمطار وتصاحبها ومضات البرق وأصوات الرعد، وهي المظاهر التي أثارت خوف البعض خلال اليومين الماضيين.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

السيول جرفتها من الجبل.. العقارب تسمم المئات بأسوان وتضارب بشأن الإصابات

هاجمت العقارب سكان محافظة أسوان (جنوبي مصر) فأصابت المئات، وسط تضارب في الأرقام الرسمية حول أعداد الضحايا، وقالت تقارير محلية إن السبب يعود إلى السيول التي جرفتها من مكامنها بالجبال عقب عاصفة ممطرة.

Published On 14/11/2021

اختفاء الإسكندرية.. بين تحذيرات بوريس جونسون وجهود مصر لتجنب الغرق

جدل كبير بين المصريين أثارته تصريحات رئيس الوزراء البريطاني حول اختفاء مدينة الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية، وهو الجدل الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، وقابلته تأكيدات مسؤولين مصريين حول الأمر ذاته.

Published On 3/11/2021
Men cover their heads from the sun while riding on a motorcycle during a hot day in Cairo, Egypt, August 17, 2015. A heatwave killed at least 61 people across Egypt from Sunday to Tuesday and caused nearly 600 people to be admitted to hospital, Egypt's health ministry said on state news agency MENA on Wednesday. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

تغير الخريطة المناخية يهدد الحياة بمصر

يقول خبراء إن الموجة الشديدة من الحرارة تؤكد أن مصر أصبحت من دول المناخ القاري، وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد، فضلا عن مخاوف من غرق شمال البلاد، بالإضافة إلى أزمة المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي.

Published On 10/8/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة