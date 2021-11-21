القاهرة- عانت مصر أمس واليوم موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تسببت في تعطيل الدراسة في عدد كبير من المحافظات وصل إلى 12 محافظة من إجمالي 27 محافظة.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية المصرية إلى تعليق الدراسة في العاصمة القاهرة إضافة إلى محافظات الجيزة والإسكندرية وشمال سيناء والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ، وكذلك مرسى مطروح والمنوفية والغربية ودمياط والدقهلية.

وحسب بيان الوزارة، فقد تعرضت محافظة الإسكندرية لأمطار شديدة مع سحب رعدية، وتقوم الوزارة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة في جميع أنحاء المحافظة، كما شهدت محافظة الإسماعيلية أمطارا غزيرة على معظم الأحياء وكذلك محافظة شمال سيناء.

وقالت وزارة التنمية المحلية إن الوزير أمر باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين استقرار الأحوال الجوية، علما بأن أمس السبت، كان قد شهد تعطيل الدراسة في 7 محافظات هي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية ومطروح وشمال سيناء، للسبب نفسه.

المياه تغطي إطارات السيارات على كورنيش #الإسكندرية بعد أمطار غزيرة استمرت 3 أيام pic.twitter.com/61xsN19Wyd — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 21, 2021

تعليق الدراسة ببعض الجامعات

عدد من الجامعات الحكومية والخاصة أصدرت قرارا مماثلا بتعطيل الدراسة اليوم الأحد، منها جامعات الإسكندرية وبنها ومطروح، حيث بررت الجامعات قرارها بالحرص على سلامة الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، من موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

كما أعلنت عدة جامعات عن تأجيل الامتحانات التي كان مقررا لها اليوم إلى مواعيد أخرى، وفيما قررت بعض الجامعات تعطيل الدراسة بشكل كامل استمر عدد منها في التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت.

وبدورها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، وأعلنت الهيئة استمرار تأثير الخلايا الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا، بالإضافة لنشاط للرياح.

وأوضحت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إيمان شاكر، أن الخلايا الرعدية، هي عبارة عن وجود منخفض جوي، متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، وهذا يؤدي لفروق كبيرة في درجات الحرارة، ما بين السطح وطبقات الجو العليا، يصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

ووصفت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد، في تصريحات لجريدة الوطن تأثير الخلايا الرعدية بأنها تتسبب في حالة عدم استقرار تؤدي إلى تكون سحب رعدية تسقط معها الأمطار وتصاحبها ومضات البرق وأصوات الرعد، وهي المظاهر التي أثارت خوف البعض خلال اليومين الماضيين.

صور الأقمار الصناعية توضح تشكل كميات كبيرة من السحب الرعدية على محافظات مطروح ، الاسكندرية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، دمياط ، شمال محافظات الدقهلية والغربية والشرقية يصاحبها هطول أمطار غزيرة و يرافقها رياح هابطة قوية وفقًا للتقارير الواردة من هناك ⛈⛈🌪🌪 pic.twitter.com/1IWhciCPZ5 — شبكة طقس (@Egypt_Weather1) November 20, 2021