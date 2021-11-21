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سياسة

بلينكن لقيس سعيد: سنواصل دعمنا لتونس عندما تضبط مواعيد للإصلاحات

Secretary Of State Blinken Testifies Before Senate Foreign Relations Committee
بلينكن قال للرئيس التونسي إن واشنطن تريد أن تجد الإصلاحات التي أعلنها سعيد طريقها للتنفيذ في أقرب الآجال (الفرنسية)
21/11/2021

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده ستواصل دعمها لتونس عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات التي يتحدث عنها الرئيس التونسي، فيما قال سعيد للوزير الأميركي إن هناك إعدادا للخروج من التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن الرئيس سعيد تلقى من بلينكن اتصالا هاتفيا مساء أمس السبت، وأضافت أن وزير خارجية أميركا أعرب عن رغبة بلاده في أن تجد الإصلاحات التي أعلنها الرئيس التونسي "طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل دعم تونس "عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات".

بالمقابل، شدد الرئيس التونسي، خلال المحادثة الهاتفية، على أنه يتم الإعداد للمراحل المقبلة للخروج من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد إلى وضع عادي حسب بيان الرئاسة، وذكر الرئيس سعيد أنه "من الضروري أن يتفهّم شركاء بلاده أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، وزادها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب".

تبرير الإجراءات

وأضاف سعيد أنه اتخذ إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي في إطار المسؤولية التي يتحمّلها "بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع، وسالت فيه الدّماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية منها، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وحل حكومته وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة.

ورفضت غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات الرئيس الاستثنائية ووصفتها بالانقلاب على الدستور، في حين أيدت الإجراءات قوى أخرى رأت فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، وفي الفترة القليلة الماضية، دعت أحزاب ونقابات تونسية الرئيس سعيد إلى إعلان خارطة طريق محددة زمنيا للخروج من الأزمة الراهنة، محذرين من أنها تؤدي إلى تدهور الوضع أكثر على المستويين السياسي والاقتصادي.

وفي الأسبوع الماضي، احتج آلاف التونسيين بالقرب من البرلمان في العاصمة مطالبين رئيس البلاد بإنهاء تعليق عمل البرلمان في حين حثه كبار المانحين الدوليين، الذين تحتاج البلاد إلى مساعداتهم المالية لإنهاء تعليق قرض من صندوق النقد الدولي، على العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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