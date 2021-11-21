شملت مطارا وقاعدة عسكرية ومصافي نفط.. الحوثيون يقصفون منشآت سعودية بالمسيرات والتحالف يرد بعملية نوعية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أمس السبت تنفيذ عملية عسكرية على أهداف في السعودية بـ14 طائرة مسيرة بينها مصاف تابعة لشركة أرامكو النفطية، في وقت قال فيه التحالف السعودي الإماراتي إنه شن عملية نوعية على أهداف عسكرية للجماعة في عدة مدن يمنية.

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن العملية شملت قصف عدد من الأهداف العسكرية والحيوية، حيث تم قصف قاعدة الملك خالد في الرياض بأربع طائرات مسيرة نوع "صماد 3".

وأكد البيان أنه تم قصف أهداف عسكرية في مطار الملك عبد الله الدولي بجدة، وقصف مصافي أرامكو جدة بأربع طائرات مسيرة نوع "صماد 2".

وتحدث سريع عن قصف هدف عسكري مهم (لم يحدده) بمطار أبها الدولي جنوبي غربي المملكة بطائرة "صماد 3″، إضافة إلى قصف أهداف عسكرية مختلفة في مناطق أبها وجيزان ونجران بخمس طائرات مسيرة نوع "قاصف 2".

عملية نوعية

في المقابل، قال التحالف السعودي الإماراتي إنه نفذ عملية نوعية في صنعاء وصعدة ومأرب، دمر خلالها 13 هدفا عسكريا للحوثيين.

وأوضح التحالف أن أهداف العملية شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.

وأضاف التحالف أنه نفذ 19 عملية ضد الحوثيين بمنطقة الساحل الغربي في اليمن لدعم قوات الساحل، كما نفذ 15 عملية استهداف في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، على الرغم من الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.





معارك الحديدة ومأرب

وفي محافظة الحديدة غربي البلاد، قالت مصادر محلية وعسكرية إن ما تعرف بألوية العمالقة والمقاومة التهامية المدعومة إماراتيا أحرزت تقدما، وسيطرت على مناطق جنوب وشرق بلدة "حَيْس" بالمحافظة بعد معارك عنيفة مع مسلحي جماعة الحوثي.

وأضافت المصادر أن القوات سيطرت على مفترق طريق يصل بين محافظتي الحُديدة وتعز، كما سيطرت على جبال الغازية ووادي ظَمي وادي عرفان.

وبينما لم يصدر أي تعليق عن الحوثيين عن هذه المستجدات، أكدت المصادر العسكرية اليمنية أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى -معظمهم من الحوثيين- وتدمير عربات عسكرية.

من جهته، قال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش بإسناد من رجال القبائل صدّت هجمات عنيفة شنها مسلحو جماعة الحوثيين في مديريتي صِرْواح والجوبة بمحافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن طائرات التحالف شنت أيضا غارات استهدفت تجمعات وآليات تابعة للحوثيين، مما أدى إلى خسائر بشرية في صفوفهم، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق من جماعة الحوثي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف سعودي إماراتي، وبين الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.