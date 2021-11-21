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سياسة

بجهود قطرية تركية مشتركة.. إنقاذ 7 أتراك محتجزين في ليبيا منذ نحو عامين

المواطنون الأتراك السبعة كان أغلبهم يعمل في قطاع المطاعم في ليبيا (الأناضول)
21/11/2021

ذكرت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر تركية أنه جرى إنقاذ 7 مواطنين أتراك كانوا محتجزين في شرقي ليبيا منذ قرابة عامين بسبب مزاعم لا أساس لها، وأضافت الوكالة أن إنقاذهم جاء بعد جهود تبذلها وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركيين منذ مدة طويلة.

وكان أغلب المواطنين الأتراك الذين تم إنقاذهم يعملون في قطاع المطاعم في الشرق الليبي، قبل أن تختطفهم قوات موالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت المصادر التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع المواطنين بعد عودتهم إلى تركيا، وأعرب لهم عن أطيب تمنياته وهنّأهم بعودتهم سالمين، وبدورهم عبر المواطنون السبعة عن شكرهم لأردوغان على اهتمام بلادهم الكبير بإنقاذهم.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية -في بيان- أن وصول المواطنين السبعة إلى البلاد جاء إثر جهود واتصالات حثيثة لإنقاذهم، وأضافت الوزارة أن الحكومتين الليبية والقطرية أسهمتا في عملية الإفراج عن المواطنين الأتراك المحتجزين.

المصدر : وكالات

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