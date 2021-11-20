ليس بطلا ولا يجوز تبرير أفعاله.. واشنطن بوست تنتقد حكما برّأ شابا قتل محتجيْن أميركيين بالرصاص

علّقت افتتاحية واشنطن بوست (Washington Post) اليوم السبت على تبرئة كايل ريتنهاوس -الشاب الذي قتل شخصين بالرصاص وأصاب آخر أثناء الاحتجاجات على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في أغسطس/آب 2020 بمقاطعة كينوشا في ولاية ويسكونسن- من جميع التهم الموجهة إليه.

وذكرت الصحيفة أن القضية كانت معقدة ومستقطبة، ولكن يجب احترام حكم هيئة المحلفين التي بدا أنها قبلت تفسيره بأنه تصرّف دفاعا عن النفس، بعد مداولات استمرت 26 ساعة على مدى 4 أيام.

وأردفت الصحيفة أن هذا لا يعني أنه يجب تبرير تصرفات ريتنهاوس أو تمجيدها، ووصفته بأنه ليس بطلا بل شاب سيئ الحظ سلّح نفسه بمسدس ما كان ينبغي أن يكون بحوزته، ووضع نفسه بحماقة في موقف متقلب ليس من شأنه، وانتهى به الأمر بإحداث ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.

ولفتت إلى أن المحاكمة أبرزت قضايا القصاص الأهلي والظلم العنصري والأسلحة، لكن مهمة هيئة المحلفين لم تكن الفصل في تلك الأسئلة الساخنة، ولكن فقط إصدار قرار بالإجماع في كل من التهم بناء على الأدلة المقدمة في المحكمة والالتزام بتعليمات القاضي.

وألمحت إلى أن قانون ويسكونسن -وفقا للخبراء القانونيين- مؤيد جدا لادعاء المتهم الدفاع عن النفس، حيث بدا ريتنهاوس على المنصة شاهدا مثيرا للشفقة بشكله الصبياني وهو يبكي، ووصفت بعض أحكام القاضي بروس شرودر بأنها بدت مؤيدة للدفاع بطرق مشكوك فيها.

وأشارت الصحيفة إلى بيان والدي أنتوني هوبر -أحد "الضحيتين"، وهي الكلمة التي منع القاضي استخدامها في المحاكمة- الذي عبرا فيه عن حزنهما وغضبهما وخشيتهما من الرسالة التي أرسلتها أحكام البراءة.

ورأت أن خوفهما له ما يبرره، فقد احتضنت الجماعات المحافظة واليمينية ريتنهاوس، وتهافت الجمهوريون لإظهار موافقتهم، بل إن البعض يقول إنهم يريدون تعيينه متدربا في الكونغرس، وجُمعت ملايين الدولارات للدفاع عنه.

وخلصت الصحيفة إلى أن النتيجة الأسوأ هنا هي أن يعتقد غيره من الشباب البائس أنه لا بأس لهم أيضا أن يحملوا الأسلحة ويلعبوا دور الحارس المدني.

واختتمت افتتاحيتها بأن ريتنهاوس برئ في نظر القانون، لكن الحقيقة تظل قائمة وهي أنه لو لم يذهب إلى كينوشا لكان الشخصان اللذان قتلهما على قيد الحياة اليوم.