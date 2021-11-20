شاهد.. حريق قرب ميدان الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية باريس

شبّ حريق ضخم في بناية بالقرب من ميدان الأوبرا (بلاس دي أوبيرا) بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، وأسفر عنه تصاعد سحب من الدخان، في حين لم يعرف سببه بعد.

وبث شهود عيان عبر منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا مشاهد ومقاطع مصورة لتصاعد الدخان والنيران من قلب مبنى محاذ لدار الأوبرا الفرنسية في العاصمة باريس.

من جانبها، أصدرت هيئة إطفاء الحرائق في باريس بيانًا تحذر فيه المواطنين، وتناشدهم بضرورة إخلاء المنطقة المحيطة حتى تنتهي فرق الإطفاء من عملها.

وحسب صحيفة "لوبوان" الفرنسية فإن الحريق اندلع صباح اليوم على الساعة 10:30 بتوقيت باريس (09:30 بتوقيت غرينتش).

واشارت الصحيفة إلى أن السيطرة على الحريق كانت نحو منتصف النهار، وأن المكاتب المتضررة كانت خالية عند وقوع الحادث.

من جهتها، قالت صحيفة "لوفيغارو" إنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحريق، وبيّنت أن الشرطة قطعت حركة مرور السيارات بمحيط الحادث، وطالبت السكان بتجنّب المرور من المنطقة، في حين أُغلقت محطة مترو الأوبرا.