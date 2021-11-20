بدعوة من أمير قطر.. سلطان عُمان يزور الدوحة الاثنين

قال التلفزيون العماني إن السلطان هيثم بن طارق سيتوجه بعد غد الاثنين إلى دولة قطر في زيارة دولة تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح التلفزيون العماني -على حسابه في تويتر- أن الزيارة تتناول أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها.

وأضاف الحساب أن الزعيمين سيناقشان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين.