ترسخت العلاقات الاقتصادية القطرية العمانية وتوسعت آفاقها بعدما تعرضت الدوحة منتصف العام الماضي لحصار فرضته السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر.
بدعوة من أمير قطر.. سلطان عُمان يزور الدوحة الاثنين
20/11/2021
قال التلفزيون العماني إن السلطان هيثم بن طارق سيتوجه بعد غد الاثنين إلى دولة قطر في زيارة دولة تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضح التلفزيون العماني -على حسابه في تويتر- أن الزيارة تتناول أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها.
وأضاف الحساب أن الزعيمين سيناقشان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين.
المصدر : الصحافة العمانية