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سياسة|قطر

بدعوة من أمير قطر.. سلطان عُمان يزور الدوحة الاثنين

سلطان هيثم بن طارق
سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد (الجزيرة)
20/11/2021

قال التلفزيون العماني إن السلطان هيثم بن طارق سيتوجه بعد غد الاثنين إلى دولة قطر في زيارة دولة تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح التلفزيون العماني -على حسابه في تويتر- أن الزيارة تتناول أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها.

وأضاف الحساب أن الزعيمين سيناقشان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين.

 

المصدر : الصحافة العمانية

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Published On 7/11/2021
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