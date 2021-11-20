شملت مصافي لأرامكو.. الحوثيون يستهدفون منشآت سعودية بطائرات مسيرة والتحالف يشن عملية "نوعية"

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية -اليوم السبت- تنفيذ عملية عسكرية ضد السعودية بـ14 طائرة مسيرة بينها مصافي تابعة لشركة أرامكو النفطية، فيما قال التحالف السعودي الإماراتي إنه شن عملية نوعية ضد أهداف عسكرية للجماعة في عدة مدن يمنية.

وقال بيان صادر عن يحيى سريع -المتحدث العسكري للحوثيين- إن العملية شملت قصف عدد من الأهداف العسكرية والحيوية، حيث تم قصف قاعدة الملك خالد في الرياض بـ4 طائرات مسيرة نوع "صماد 3".

وأكد البيان أنه تم قصف أهداف عسكرية في مطار الملك عبد الله الدولي بجدة، وقصف مصافي أرامكو جدة بـ4 طائرات مسيرة نوع "صماد 2".

وتحدث سريع عن قصف هدف عسكري مهم (لم يحدده) بمطار أبها الدولي (جنوب غربي المملكة) بطائرة "صماد 3″، إضافة إلى قصف أهداف عسكرية مختلفة في مناطق أبها وجيزان ونجران بـ5 طائرات مسيرة نوع "قاصف 2".

عملية نوعية

في المقابل، قال التحالف السعودي الإماراتي إنه نفذ عملية نوعية في صنعاء وصعدة ومأرب دمر خلالها 13 هدفا عسكريا للحوثيين.

وأوضح التحالف أن أهداف العملية شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.

وأضاف التحالف أنه نفذ 19 عملية ضد الحوثيين بمنطقة الساحل الغربي في اليمن لدعم قوات الساحل، كما نفذ 15 عملية استهداف في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، على الرغم من الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف سعودي إماراتي، وبين الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.