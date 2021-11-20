هنأ أميرها بجائزة العمل الإنساني.. قائد القيادة الوسطى الأميركية يشيد بدور قطر "الاستثنائي" خلال الانسحاب من أفغانستان

أثنى قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي على ما وصفه بالدور الإنساني الاستثنائي الذي قامت به دولة قطر خلال الانسحاب الأميركي من أفغانستان نهاية أغسطس/آب الماضي.

جاء هذا خلال كلمة ماكينزي في المؤتمر السنوي الـ30 لصناع السياسات العرب والأميركيين، عقب إعلان المجلس القومي للعلاقات الأميركية العربية في واشنطن منح جائزة العمل الإنساني العالمي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال ماكينزي خلال المؤتمر -الذي نظمه المجلس عبر الفيديو يومي الأربعاء والخميس الماضيين- "يسرني أن أهنئ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على نيله جائزة العمل الإنساني العالمي لعام 2021. صاحب السمو.. هذه الجائزة مستحقة إلى أبعد حد".

وتابع أن "أكبر دليل على قيادتكم الإنسانية ما قدمتموه خلال الأزمة الإنسانية التي نتجت عن انهيار الحكومة الأفغانية في أغسطس/آب. وبفضل التدابير الحاسمة التي اتخذتموها وتعاونكم، تمكنّا نحن وعدد من الشركاء الآخرين من إجلاء أكثر من 120 ألف شخص معرضين للخطر من أرض مزقتها الحرب".

وقد عملت قطر مع الأمم المتحدة وواشنطن والشركاء الدوليين لتأمين ممر آمن للمدنيين والصحفيين والدبلوماسيين إلى خارج أفغانستان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية الذي اكتمل نهاية أغسطس/آب الماضي.

وفضلا عن الدور الذي قامت به الدوحة للوساطة بين القوى الغربية وحركة طالبان، قامت القوات المسلحة القطرية بإجلاء مئات المدنيين الأفغان، ومن بينهم عائلات ونساء وأطفال وأكاديميون وصحفيون.

وقبل حوالي أسبوع، وقّعت قطر والولايات المتحدة اتفاقية تتولى بموجبها الدوحة تمثيل وحماية المصالح الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان، كما أكد وزيرا خارجية البلدين من واشنطن على تعزيز الشراكة في قضايا المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده بصدد إنشاء وحدة داخل السفارة القطرية بأفغانستان لتقديم الخدمات القنصلية الأميركية.