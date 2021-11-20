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سياسة|إيران

البحرية الإيرانية تحتجز سفينة تهرب الوقود وتحقق مع طاقمها

Iran, Russia hold joint military drill in Arabian Sea
زورق حربي إيراني يشارك في تدريب عسكري (الأناضول)
20/11/2021-|آخر تحديث: 20/11/202110:52 AM (مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية -اليوم السبت- أن البحرية الإيرانية احتجزت سفينة أجنبية في الخليج تقوم بتهريب السولار، وأحالت أفرادها إلى التحقيق.

وقال العقيد حاجيان قائد الفرقاطة "ذو الفقار 412" جنوب مدينة فارس "احتجزنا سفينة أجنبية تحمل سولارا مهربا".

وأضاف "بعد التفتيش، عثرنا على أكثر من 150 ألف لتر من السولار المهرب".

وذكر أنه تم احتجاز طاقم السفينة المؤلف من 11 فردا للتحقيق، من دون الإشارة إلى جنسية السفينة أو أي تفاصيل بشأن توقيت احتجازها.

المصدر : رويترز

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