البحرية الإيرانية تحتجز سفينة تهرب الوقود وتحقق مع طاقمها

ذكرت وسائل إعلام إيرانية -اليوم السبت- أن البحرية الإيرانية احتجزت سفينة أجنبية في الخليج تقوم بتهريب السولار، وأحالت أفرادها إلى التحقيق.

وقال العقيد حاجيان قائد الفرقاطة "ذو الفقار 412" جنوب مدينة فارس "احتجزنا سفينة أجنبية تحمل سولارا مهربا".

وأضاف "بعد التفتيش، عثرنا على أكثر من 150 ألف لتر من السولار المهرب".

وذكر أنه تم احتجاز طاقم السفينة المؤلف من 11 فردا للتحقيق، من دون الإشارة إلى جنسية السفينة أو أي تفاصيل بشأن توقيت احتجازها.