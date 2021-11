ابنة مهاجرَين من بنغلاديش.. شاهنا حنيف أول امرأة مسلمة منتخبة في تاريخ مجلس مدينة نيويورك

تمكنت الناشطة "شاهنا حنيف" من الفوز بمقعد في مجلس مدينة نيويورك الأميركية، عقب حصدها 89% من الأصوات في الدائرة التي ترشحت بها، لتصبح بذلك أول امرأة مسلمة في تاريخ مجلس مدينة نيويورك.

وبعد تنصيبها رسميا في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، سوف تصبح شاهنا أيضا أول امرأة تُنتخب في دائرتها.

وعقب إعلان فوزها في الانتخابات، غردت حنيف على موقع تويتر "ولدتُ وترعرعتُ في بروكلين. أنا ابنة مهاجرَين مسلمَين من بنغلاديش، وأحد الناجين من مرض الذئبة، وناشطة. أشعر بالتواضع أن أكون أول امرأة مسلمة تنتخب لمجلس مدينة نيويورك وأول امرأة تمثل منطقتي. لقد فعلناها".

I was born & raised in Brooklyn. I'm the daughter of Bangladeshi Muslim immigrants, a Lupus survivor, & an activist.

I'm humbled to be the first Muslim woman elected to the New York City Council and the first woman to represent my district. WE DID IT 😭✊🏽https://t.co/XjuSiPkOxF

