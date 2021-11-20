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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

ابنة مهاجرَين من بنغلاديش.. شاهنا حنيف أول امرأة مسلمة منتخبة في تاريخ مجلس مدينة نيويورك

شاهنا حنيف تتحدث خلال فعالية ضمن حملتها الانتخابية قبل بضعة أشهر (الفرنسية)
20/11/2021

تمكنت الناشطة "شاهنا حنيف" من الفوز بمقعد في مجلس مدينة نيويورك الأميركية، عقب حصدها 89% من الأصوات في الدائرة التي ترشحت بها، لتصبح بذلك أول امرأة مسلمة في تاريخ مجلس مدينة نيويورك.

وبعد تنصيبها رسميا في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، سوف تصبح شاهنا أيضا أول امرأة تُنتخب في دائرتها.

وعقب إعلان فوزها في الانتخابات، غردت حنيف على موقع تويتر "ولدتُ وترعرعتُ في بروكلين. أنا ابنة مهاجرَين مسلمَين من بنغلاديش، وأحد الناجين من مرض الذئبة، وناشطة. أشعر بالتواضع أن أكون أول امرأة مسلمة تنتخب لمجلس مدينة نيويورك وأول امرأة تمثل منطقتي. لقد فعلناها".

ويأتي هذا الفوز بعد أيام من الإعلان عن نتائج انتخابات مدينة "هامترامك" في ولاية ميشيغان، والتي أسفرت عن فوز المرشحين المسلمين بكل مقاعد مجلس المدينة وعمدتها، لتكون بذلك أول مدينة يحكمها مسلمون.

المصدر : وكالات

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