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سياسة|بحرين

يديعوت أحرونوت: السفير الإسرائيلي بالبحرين في حوار علني نادر مع وزير دفاع أكبر دولة إسلامية

السفير الإسرائيلي في البحرين (يسار) يتحدث إلى وزير الدفاع الإندونيسي خلال حوار المنامة (الفرنسية)
20/11/2021

أجرى السفير الإسرائيلي في البحرين إيتاي تغنر محادثة مع وزير الدفاع الإندونيسي برابو سوبيانتو اليوم السبت على هامش مؤتمر حوار المنامة للأمن الإقليمي، وهو ما وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية باللقاء غير العادي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها "تم توثيق حديث تغنر مع وزير دفاع أكبر دولة إسلامية على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين".

وأضافت أنه لقاء "غير عادي، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أنه منذ سنوات عديدة لم يحدث لقاء علني بين ممثلين للبلدين، وبالتأكيد ليس على هذا المستوى الرفيع".

وأشارت الصحيفة إلى أن "السياسة الرسمية" بين إندونيسيا وإسرائيل هي "تجاهل" أو عدم إقامة علاقات رسمية، لكنها أضافت أن هناك علاقات تجارية بين الدولتين عبر قنوات عديدة غير مباشرة. وقبل أن يتفشى وباء كورونا كان بإمكان رجال الأعمال الإسرائيليين زيارة إندونيسيا.

وحسب الصحيفة، فقد زار 40 ألفا من السياح ورجال الأعمال الإندونيسيين إسرائيل في السنة التي سبقت الوباء.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + وكالة سند

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