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سياسة|مصر

منهج الصف الرابع بمصر.. الأهالي يشكون والبرلمان ينتفض ووزير التعليم يسخر

مصر تقول إنها تحتاج عشر سنوات لحل أزمة تكدس الطلاب بسبب ضعف ميزانية التعليم(مواقع التواصل)
تكدس الطلاب وضعف المرافق من مظاهر أزمة التعليم في مصر (مواقع التواصل الاجتماعي)
عمرو جمال
20/11/2021

 القاهرة – على مدار الأسبوع الماضي انشغل المجتمع المصري بقضية صعوبة المنهج الدراسي للصف الرابع الابتدائي، ورغم أن القضية تبدو بسيطة وشديدة المحلية فإن حجم الانشغال بها على مواقع التواصل الاجتماعي كان لافتا، خاصة مع تكرار أزمات التعليم في ظل سياسات جديدة تقول الحكومة إنها تهدف للتطوير، في حين يقول معارضون إنها تجارب فاشلة.

وعلى مدى الأيام الماضية، ورغم وجود العديد من القضايا السياسية والاقتصادية المهمة، كان مثيرا أن تكون القضية الأبرز لدى كثيرين قضية منهج الصف الرابع الابتدائي وصعوبته وشكوى أولياء الأمور من هذه الصعوبة، فقد حظيت مقاطع فيديو لشكاوى الأمهات بانتشار ومتابعة واسعة.

ورغم الانشغال الكبير بقضية صعوبة المنهج ووصول الأمر إلى البرلمان المصري، فإن الردود الحكومية لم تكن على مستوى الضجة المثارة، فقد بدت أولا كأنها تريد تجاهل الأمر، لكن استمرار الشكاوى دفع وزير التربية والتعليم طارق شوقي إلى التعليق الذي كان صادما إذ وصف ما يثار حول صعوبة المنهج المقرر على أطفال صغار بأنها مجرد "فيديوهات ركيكة وتمثيليات لا معنى لها"، كما سخر من أولياء الأمور وطالبهم بوضع منهج لأبنائهم.

شكاوى وبكاء

وترجع جذور القصة إلى بداية العام الدراسي فقد بدأت معها شكاوى الطلاب من صعوبة منهج الصف الرابع، ونقلت صحيفة المصري اليوم، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شكاوى عدد من أولياء الأمور الذين طالبوا بتبسيط المناهج وإزالة الحشو وحذف المعلومات الصعبة، خاصة أن أبناءهم كانوا بعيدين عن الدراسة المنتظمة طوال عامين كاملين بسبب جائحة كورونا.

وتكررت شكاوى الأهالي من حجم المعلومات المبالغ فيه -برأيهم- المطلوب تدريسها للأطفال في هذا العام، وذكر بعضهم أرقاما تفصيلية توضح حجم الدروس الكبير.

وفي الأسبوع الماضي بدأت مقاطع فيديو للتلاميذ وأمهاتهم تنتشر متضمنة شكاوى واستغاثات من صعوبة المنهج، وحصد مقطع فيديو لتلميذ يبكي بسبب صعوبة المنهج تعاطفا واسعا من رواد مواقع التواصل، وأيضا مقطع فيديو لإحدى الأمهات تؤكد فيه التأثير السلبي لمنهج الصف الرابع، الذي أدى إلى زيادة انتشار الدروس الخصوصية وارتفاع ثمنها، بدلا من تحقيق هدف الوزارة بالقضاء عليها.

انتفاضة برلمانية

ومع عدم وجود صدى لشكواهم من قبل الحكومة، توجه أولياء الأمور إلى نواب البرلمان لمساعدتهم، فتقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير التربية والتعليم بشأن صعوبة منهج الصف الرابع، وهو ما وصفته صحف محلية بـ"انتفاضة برلمانية ضد وزير التعليم".

وقال النائب فريدي البياضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن منهج الصف الرابع تسبب في مشكلة مجتمعية، وإنه تلقى آلاف الشكاوى بسبب صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي على الطلاب.

ووصف البياضي تطبيق تطوير مناهج الصف الرابع بالكارثي، معتبرا أن كمية المعلومات والمواد التي يدرسها الطالب ضخمة جدا، ومجموع الصفحات التي يدرسها الطالب في كل المواد يبلغ 2049 صفحة في "ترم" دراسي واحد فقط.

 

رأي متخصص

وكان طبيعيا أن يدلي خبراء المناهج بدلوهم في هذه القضية الجماهيرية، فقالت أستاذة المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، محبات أبوعميرة، إنها اطلعت على منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، وتعتقد أنه لا يصح أن يحصل الطالب على كتاب ومنهج مكون من أكثر من 300 صفحة في هذه المرحلة العمرية.

وفي مداخلة مع قناة "صدى البلد"، لفتت الأكاديمية إلى مفارقة -حسب رأيها- تتمثل في أن الطالب الذي لم يدخل أي امتحان طوال 3 سنوات ماضية مطالب الآن بدخول 3 امتحانات، وهذا أمر صعب في هذه المرحلة العمرية، كما أشارت إلى أن معلمي الصف الرابع الابتدائي غير مؤهلين أو مدربين التدريب الكافي لتدريس هذا المنهج، بل إن بعضهم يتهرب من الشرح.

ورأت أستاذة المناهج والعلوم التربوية أنه كان ينبغى تجريب المناهج الجديدة قبل تعميمها، مشيرة إلى أن هذا هو الأسلوب المتبع في كبريات الدول وأكثرها تقدما.

 

في المقابل، دافع الخبير التعليمي علاء الجندي عن وزير التعليم، وقال إن منهج الصف الرابع الابتدائي ليس صعبا، واصفا الاعتراضات على المنهج بأنها "عملية مفتعلة للتشويش على تطوير التعليم، الذي يقوم به وزير التعليم بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن رؤية مصر 2030″، حسب وصفه.

وقال الجندي للمذيع الذي استضافه إنه مستعد لشرح وحدة من كل مادة من المواد الـ15 المقررة على طلاب الصف الرابع الابتدائي في 3 دقائق فقط.

 

 

رد مفاجئ من الوزير

وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي الذي أصبح مرادفا لإثارة الجدل لدى المصريين بفضل قراراته بشأن العملية التعليمية، فاجأ الجميع بنفي وجود أي مشكلة في منهج الصف الرابع الابتدائي، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس يتحدث عن المناهج من دون علم، رافضا تداول المناهج عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ونافيا وجود أي تغيير في مناهج الصف الرابع عن الأعوام السابقة.

وهاجم وزير التربية والتعليم استغاثات الأهالي من صعوبة المنهج، قائلا إن "استخراج المعلومات من السوشيال ميديا والفيديوهات الركيكة والاستغاثات وكل هذه التمثيليات لا معنى له".

وسخر شوقي من مطالبات أولياء الأمور بتعديل المناهج، مطالبا كل أب بتأليف منهج لأولاده "ما داموا ضالعين بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن الحديث الحالي عن صعوبة منهج الصف الرابع سينتقل إلى الصف الخامس والسادس مع اقتراب الامتحانات.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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