Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|بحرين

في أول لقاء بعد التطبيع.. رئيسا وزراء البحرين وإسرائيل يلتقيان في غلاسكو

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها سلمان بن حمد آل خليفة - المصدر: المكتب الصحفي الحكومي الإسرائيلي
نفتالي بينيت (يسار) خلال لقائه مع ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها سلمان بن حمد آل خليفة (الصحافة الإسرائيلية)
2/11/2021

التقى رئيسا الوزراء البحريني والإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو الأسكتلندية.

ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي عهد البحرين ورئيس وزرائها سلمان بن حمد آل خليفة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، بأن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أكد حرص مملكة البحرين على تعزيز السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأشار ولي العهد البحريني، إلى أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وفق المصدر ذاته.

فيما وصف حساب رئيس وزراء إسرائيل عبر تويتر اللقاء الأول "بأنه تاريخي"، مرفقا مقطع فيديو قصيرا يظهر مصافحة حارة وابتسامات بين الجانبين.

ويعد ذلك أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيل ومسؤول بحريني بهذا المستوى منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين العام الماضي.

وكانت البحرين والإمارات قد طبّعتا العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المحتجون حاولوا الوصول للسفارة.. قوات الأمن البحرينية تفرق مظاهرة لرفض التطبيع مع إسرائيل

فرقت قوات الأمن البحرينية بالقوة متظاهرين حاولوا التوجه نحو مقر السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم الجمعة للاحتجاج على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد أسبوع من افتتاح السفارة رسميا.

Published On 8/10/2021

وسط مظاهرات مناهضة للتطبيع.. لبيد يفتتح سفارة إسرائيل بالمنامة ويصف لقاءه بملك البحرين بالتاريخي

افتتح وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد اليوم الخميس سفارة لتل أبيب في المنامة، في زيارة التقى خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين بارزين، ورافقتها مظاهرات مناهضة للتطبيع.

Published On 30/9/2021

حماس تحذر من خطورة اتفاقيات التطبيع والبحرين تشيد بتوطيد العلاقة مع إسرائيل

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت من خطورة “اتفاقيات أبراهام” التطبيعية مع إسرائيل وتداعياتها على القضية الفلسطينية، فيما أشاد وزير خارجية البحرين بتوطيد العلاقة مع إسرائيل.

Published On 18/9/2021
المزيد من سياسة

إنزال عسكري ومواجهات بحرية.. طهران تعلن إحباط محاولة أميركية لمصادرة نفط إيراني

Iran, Russia hold joint military drill in Arabian Sea

سببت أزمة مع واشنطن.. بالفيديو- الجزيرة نت تعرض أسرار وكواليس صناعة الغواصات الفرنسية

ميديابارت: في رحلة سرية مع ابنها.. الرهينة الفرنسية السابقة التي أسلمت تعود إلى مالي

French President Macron welcomes aid worker Sophie Petronin near Paris

فورين بوليسي: بعيدا عن نفوذ طهران وواشنطن “ومليشيات الظل”.. العراقيون يريدون دولة قوية

Vote counting continue in Iraq
الأكثر قراءة

إثيوبيا تحت الطوارئ.. مقاتلو تيغراي يهددون باقتحام أديس أبابا وآبي يصرح: محاولات جعلنا مثل ليبيا وسوريا ستفشل

أنباء عن توافق قريب بالسودان.. ترقب لنتائج الاتصالات بين مكونات السلطة وحمدوك يتمسك بشروطه

بعد أن انتقل من الغرب للعالم العربي.. هل الهالوين عيد وثنيّ؟

مومياء ضمن زينة الهلاويين

ماخاشيف وريث نور محمدوف وتلميذه.. كاد يكسر يد منافسه في نزال بالفنون القتالية المختلطة