في أول لقاء بعد التطبيع.. رئيسا وزراء البحرين وإسرائيل يلتقيان في غلاسكو

التقى رئيسا الوزراء البحريني والإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو الأسكتلندية.

ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي عهد البحرين ورئيس وزرائها سلمان بن حمد آل خليفة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، بأن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أكد حرص مملكة البحرين على تعزيز السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأشار ولي العهد البحريني، إلى أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وفق المصدر ذاته.

فيما وصف حساب رئيس وزراء إسرائيل عبر تويتر اللقاء الأول "بأنه تاريخي"، مرفقا مقطع فيديو قصيرا يظهر مصافحة حارة وابتسامات بين الجانبين.

ويعد ذلك أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيل ومسؤول بحريني بهذا المستوى منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين العام الماضي.

وكانت البحرين والإمارات قد طبّعتا العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.