معظمهم لبنانيون.. مسافرون استغلوا توقف طائرتهم في برشلونة وطلبوا اللجوء في إسبانيا

قالت صحيفة "ناثيونال" (El Nacional) الإسبانية الصادرة في إقليم كتالونيا، إن نحو 40 مسافرا في رحلة قادمة من مصر هم حاليا في مطار برشلونة الدولي بعد رفضهم مواصلة رحلتهم إلى أميركا اللاتينية.

وأضافت الصحيفة في موقعها الإلكتروني أن معظمهم من حملة الجنسية اللبنانية، ورجحت أنهم من أصل فلسطيني، موضحة أن الطائرة كانت متوجهة إلى بوغوتا في كولومبيا وكيتو في الإكوادور.

وتابعت أن هؤلاء رفضوا مواصلة السفر بعد توقف طائرتهم لوقت قصير يوم الاثنين الماضي، وعلّلوا ذلك بحاجتهم إلى طلب اللجوء السياسي، مشيرة إلى أنه محتجزون مذاك في منطقة خاصة بطالبي اللجوء اللسياسي في مطار "إل برات" (El Prat).

وأوضحت صحيفة ناثيونال أن الطائرة واصلت رحلتها بعد ذلك إلى وجهتها النهائية وهي كولومبيا.

شرطة مايوركا تعتقل اثنين من الشبان المغاربة الذين فروا من مطار بالما دي مايوركا (وكالة الأنباء الأوروبية)

أمر متوقع

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في إقليم كتالونيا أن نزول هؤلاء الركاب من الطائرة في برشلونة كان أمرا متوقعا، وأن هذه الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخرا في مطار بالما دي مايوركا حين فرّ مسافرون مغاربة بعد توقف طائرتهم اضطراريا في المطار.

ففي الخامس من الشهر الجاري اعتقلت شرطة بالما دي مايوركا 16 شخصا فروا من طائرة هبطت اضطراريا في مطار المدينة، ولا تزال تبحث عن 8 آخرين.

وقالت الشرطة حينها إن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين الدار البيضاء وإسطنبول سُمح لها بالهبوط اضطراريا في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.

ووفق المسؤولين الإسبان، سمح للطائرة بالهبوط في المطار عقبة الإبلاغ عن تعرض مسافر مغربي لوعكة صحية خطيرة.