كورونا.. أول إصابة بين اللاجئين على حدود بولندا وقيود جديدة بالنمسا وألمانيا ورقم قياسي للوفيات في روسيا

تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين طالبي اللجوء على الحدود مع بولندا، وقررت النمسا فرض إغلاق يشمل الملقحين، فيما شددت ألمانيا القيود مجددا لمواجهة موجة رابعة تزامنا مع تسجيل رقم قياسي بعدد الوفيات في روسيا.

وأعلنت وزارة الصحة البيلاروسية اليوم الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين طالبي اللجوء العالقين قبالة الحدود مع بولندا.

وفي النمسا، أعلن المستشار ألكسندر شالنبرغ أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان اعتبارا من الاثنين، وسيجري تقييمه بعد 10 أيام.

وأكد شالنبرغ في مؤتمر صحفي أن النمسا ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات اعتبارا من الأول من فبراير/شباط المقبل، متهما الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون "هجوما على النظام الصحي".

وبدأت النمسا قبل أسبوع فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقحين أو من تعافوا مؤخرا، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك، لكن الإصابات واصلت ارتفاعها لتسجل أمس الخميس عددا قياسيا جديدا بلغ أكثر من 15 ألف حالة.

وأعلنت حكومة المجر المجاورة للنمسا أمس أنها ستعيد إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة اعتبارا من يوم غد السبت.

من جهته، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مواطنيه إلى الإسراع في تقليل الاختلاط الاجتماعي، وقال "نحن في حالة طوارئ وطنية.. الوقت ينفد".

وأضاف شبان "بالتطعيمات وحدها والجرعات المعززة لن نتمكن من كسر الموجة على المدى القصير".

وأقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) بالإجماع اليوم الجمعة لوائح جديدة لمكافحة الجائحة تضمنت السماح لمن تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات كورونا سلبية بالالتحاق بأماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام، وتشجيع الموظفين على العمل عن بعد.

وقرر المسؤولون إلزامية التطعيم لموظفي المستشفيات ودور المسنين، وهو أمر كانت ترفضه حكومة المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل حتى وقت قريب، حيث طالبت جميع من لم يتخذوا قرارهم بتلقي التطعيم بإظهار "التضامن" والقيام بهذه الخطوة.

وقالت ميركل "نحتاج سريعا إلى وقف الارتفاع الهائل" في الإصابات الجديدة وخفض نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة، واصفة الموجة الرابعة التي تضرب البلاد بأنها "دراماتيكية للغاية".

وبالنسبة لدور رعاية المسنين والمستشفيات سيكون هناك إلزام بالخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا بين الموظفين والزائرين.

وفي الأسابيع المقبلة ستكون هناك قيود على غير الملقحين، إذ لن يكون بإمكانهم المشاركة في فعاليات ترفيهية أو دخول المطاعم والفنادق.

وسجلت روسيا اليوم الجمعة 1254 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم قياسي يومي مرتفع أعقب ارتفاع عدد الإصابات.

كما سُجلت أكثر من 37 ألف إصابة على مستوى البلاد، بما في ذلك 3371 حالة في موسكو، بانخفاض عن ذروة بلغت 41 ألفا والمسجلة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي بريطانيا، ذكر المكتب الوطني لمراجعة الحسابات اليوم أن الحكومة لم تكن مستعدة لأزمة مثل جائحة كورونا، ولم تتعلم من خبرات سابقة في محاكاة الجوائح، وانشغلت عنها بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتوفي أكثر من 143 ألفا جراء كوفيد-19 في بريطانيا، مما أثار انتقادات لرئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب طريقة تعامله مع الجائحة، والتي استندت في بادئ الأمر إلى خطط لمواجهة جائحة إنفلونزا وليس فيروسا جديدا.

وقال رئيس مكتب مراجعة الحسابات غاريث ديفيز في بيان "هذه الجائحة كشفت ضعف بريطانيا في مواجهة حالات الطوارئ في النظام بأكمله، حيث تكون حالة الطوارئ واسعة النطاق لدرجة أنها تشمل جميع مستويات الحكومة والمجتمع".

وأضاف "نستعد لمجموعة من الاحتمالات، وفي حين كانت هناك ترتيبات واسعة النطاق فقد حدثت جائحة لم يسبق لها مثيل شكلت تحديا لأنظمة الصحة في شتى أنحاء العالم".

Our new report finds that government was not fully prepared for the wide-ranging impacts of the COVID-19 pandemic.

It lacked detailed plans for shielding, employment support schemes and managing the disruption to schooling.

Read more here: https://t.co/RBXhE8ZFOG#COVID19 pic.twitter.com/7AxOswfWA1

— National Audit Office (@NAOorguk) November 19, 2021