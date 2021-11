إسرائيل ترحّب والحركة تندد.. وزيرة الداخلية البريطانية: اتخذت إجراءات لحظر حماس بأكملها

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة "إرهابية"، وهو ما رحبت به إسرائيل على الفور، بينما اعتبرته حماس "مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا".

وقالت باتيل -في تغريدة اليوم الجمعة- "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل. هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".

This government is committed to tackling extremism and terrorism wherever it occurs. pic.twitter.com/TQfPzomyIm

Today I have taken action to proscribe Hamas in its entirety.

وقبل ساعات، تحدثت تقارير إعلامية عن هذه الخطوة، حيث نشرت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية مقتطفات من كلمة يتوقع أن تلقيها الوزيرة اليوم الجمعة حول الأمن، وسيأتي فيها أن هذه الخطوة من شأنها جعل اليهود أكثر شعورا بالأمان في بريطانيا، وأنها تأتي في إطار التصدي لمعاداة السامية.

كما أوردت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية الخبر، وقالت إن باتيل تحدثت للصحفيين في واشنطن الليلة الماضية عن صعوبة فصل الجناح العسكري (كتائب القسام) عن الجناح السياسي لحماس، مضيفة أن مشروع القانون يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط مع "الإرهاب".

وعلى الفور، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدة على تويتر إن حركة حماس تنظيم إرهابي، وإن الجناح السياسي هو من يمكّن عمل الذراع العسكرية، معتبرا أن "الحديث عن الإرهابيين أنفسهم ولكن ببدل رسمية".

كما قال في تغريدة أخرى "شكرا لصديقي بوريس جونسون على قيادة هذا الموضوع".

Hamas is a radical Islamic group that targets innocent Israelis & seeks Israel's destruction.

I welcome the UK’s intention to declare Hamas a terrorist organization in its entirety — because that’s exactly what it is.

Thank you to my friend @BorisJohnson for your leadership.

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 19, 2021