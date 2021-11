إيران تندد باجتماع أميركي أوروبي خليجي ناقش الوضع الأمني في المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة إن اجتماع الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يفتقد للشرعية، كما ندد بالعقوبات الأميركية الجديدة على أفراد وكيان من إيران بتهمة محاولتهم التأثير على انتخابات 2020 الرئاسية.

وفي حديث صحفي، قال خطيب زاده إن اجتماع الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والبيان الصادر عنه يفتقدان للشرعية ولا يستحقان الرد عليهما.

وأضاف أن واشنطن مسؤولة عن الوضع الذي وصل إليه الاتفاق النووي بسبب انسحابها منه وخرقها القرار الدولي 2231.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن واشنطن تحاول خلق أزمة جديدة من خلال إيجاد جو سلبي ضد إيران، حسب تعبيره.

وأشار خطيب زاده إلى أن واشنطن هي من استعملت السلاح النووي، وأن لديها "تاريخا أسود" في التدخل بالشؤون الداخلية للدول.

وفي السياق ذاته، أكد خطيب زاده أن الدول المتورطة في مغامرات بالمنطقة وفي الحرب على اليمن لا يمكنها أن توجه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد إيران.

واحتضنت السعودية أمس الخميس لقاء جمع مسؤولين من مجموعة الثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، ومسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك من مصر والأردن، حيث ناقشوا أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

Met with the E3 political directors and senior officials from Egypt, Jordan, and the GCC to discuss 2 paths open to Iran: continued nuclear escalation & crisis, or mutual return to the JCPOA, creating opportunities for regional economic & diplomatic ties. Time to choose is short. pic.twitter.com/JybS0sh3uM

— Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) November 18, 2021