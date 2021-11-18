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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

واشنطن تتهم الحكومة الإيرانية بدعم هجمات إلكترونية على شركات أميركية

المخترقون المستخدمون لبرامج الفدية يشفرون بيانات أجهزة المستهدفين، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام لحين إرسال مبلغ من المال (غيتي)
18/11/2021

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية -أمس الأربعاء- من تنفيذ مجموعة مخترقين "ترعاهم الحكومة الإيرانية" هجمات إلكترونية ذات نمط تخريبي ضد شركات أميركية، بما فيها مقدمات خدمات الرعاية الصحية وشركات النقل.

وذكر التحذير الذي أعده مكتب التحقيقات الاتحادي بالاشتراك مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، أن المتسللين يستغلون نقاط ضعف في البرمجيات القديمة من منتجات شركتي مايكروسوفت وفورتينت لاختراق شبكات الحاسوب.

وبالرغم من سد هذه الثغرات الأمنية، لم يقم بعض العملاء بتحديث شبكاتهم.

وجاء في التحذير أن "الجهات الفاعلة في التهديد المستمر المتقدم والتي ترعاها الحكومة الإيرانية، تستهدف بنشاط مجموعة واسعة من الضحايا عبر العديد من قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاع النقل وقطاع الرعاية الصحية والصحة العامة، بالإضافة إلى منظمات أسترالية".

وقالت شركة مايكروسوفت -الثلاثاء في منشور على مدونة- إنها رصدت 6 مجموعات إيرانية مختلفة من المتسللين تعمل باستخدام برامج الفدية منذ سبتمبر/أيلول 2020.

وتعمل برامج الفدية عادة عن طريق تشفير بيانات الحاسوب المستهدف، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام لحين إرسال مبلغ من المال إلى المتسللين.

ويقول تحليل أجرته الشركة إنه "مع سعي الفنيين الإيرانيين لصقل أهدافهم الإستراتيجية ومهاراتهم، فقد تطوروا بمرور الوقت إلى عناصر أكثر كفاءة في تشكيل التهديدات، قادرة على إجراء مجموعة متنوعة من العمليات".

وتعتقد وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن مهاجمي برامج الفدية أخذوا ما لا يقل عن 350 مليون دولار من ضحاياهم العام الماضي.

المصدر : وكالات

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