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سياسة|مصر

مصر.. محكمة النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح وأعضاء بالإخوان في قوائم الإرهاب

Chairman of the Masr El Kaweya (Strong Egypt) party, Abdel Moneim Aboul Fotouh, speaks during a news conference in Cairo February 4, 2015. The party announced on Wednesday that they will boycott the upcoming long-awaited parliamentary elections. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: POLITICS ELECTIONS)
أبو الفتوح لا يزال في الحبس الاحتياطي منذ نحو 4 سنوات (رويترز-أرشيف)
18/11/2021

قالت وسائل إعلام مصرية إن محكمة النقض رفضت الطعون المقدمة من رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص والناشط علاء عبد الفتاح، وأيدت قرار إدراجهم في قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حكم محكمة جنايات القاهرة بإدراج الثلاثة ومعهم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وآخرون في قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار الحكم يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ويأتي حكم محكمة النقض -غير القابل للطعن- قبل أيام من بدء محاكمة أبو الفتوح ونائبه أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، وذلك بعد نحو 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

فقد قررت المحكمة عقد جلسة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لبدء محاكمتهما بتهم عدة من بينها "قيادة جماعة إرهابية للأول، والانضمام إليها للثاني"، وفقا لما نقله موقع "مدى مصر" عن مكتب خالد علي للمحاماة في وقت سابق.

أما الناشط علاء عبد الفتاح فلا يزال قيد الحبس الاحتياطي، وقد أحالته النيابة مجددا إلى محكمة استثنائية الشهر الماضي.

وألقي القبض على عبد الفتاح في العام 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مشروعة، وخرج في العام 2019 ولكن أعيد توقيفه مجددا بعد بضعة أشهر ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

المصدر : الصحافة المصرية

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Published On 1/9/2021
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