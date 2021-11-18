ليبيا.. وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ينضم إلى السباق الرئاسي

قال مراسل الجزيرة إن وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ليرتفع بذلك عدد من يسعون لخوض هذا السباق إلى 13 شخصا.

وكان باشاغا قد عيّن وزيرا للداخلية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وفقا لقرار أصدره رئيس حكومة الوفاق الوطني آنذاك فائز السراج.

ويأتي ترشح باشاغا بعد يوم من إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ترشحه، حيث قال –في كلمة متلفزة- إن "الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة".

وأضاف صالح أن الانتخابات هي "المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية".

ويواجه عقيلة صالح انتقادات لتأييده الهجوم العسكري الفاشل الذي قاده اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا آنذاك، كما تتهم قوى سياسية صالح بتمرير قانون للانتخابات الرئاسية يسمح بترشح حفتر للرئاسة.

وانضم أمس الأربعاء إلى قائمة المرشحين رئيس الوزراء السابق علي زيدان (2012-2014)، حيث قال -في تصريح صحفي- إن الانتخابات "هي المخرج للوطن مما يعانيه الآن"، وفي حال توليه السلطة، فهو "مستعد للتنازل أو أي تغيير يؤدي لوفاق وطني بين جميع الأطراف".

وأعلن حفتر الاثنين الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد يوم من إعلان سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ترشحه، مع أنه مطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كما تقدم بطلبات الترشح كل من أسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي، وعبد الحكيم بعيو، وفقا لمفوضية الانتخابات في ليبيا.

وفتحت المفوضية باب الترشح للانتخابات في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتواصل تلقي الطلبات حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، والسابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.