فيروس كورونا.. دول أوروبية في عين موجة جديدة وألمانيا تصف الوضع بالمأساوي

لم يحصل سوى 68% من مواطني أكثر دول أوروبا سكانا على اللقاح بالكامل؛ وهو ما يقل عن المتوسط في أوروبا الغربية بسبب الإحجام تقليديا عن التطعيمات، بينما تلقى 5% فقط من السكان جرعة معززة.

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أنحاء العالم يقترب من 256 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما تضرب موجة جديدة دولا أوروبية؛ مما دفعها لتشديد إجراءاتها، في حين وصفت ألمانيا الوضع بالمأساوي.

وبحسب موقع "ورلد ميتر" (worldometers) المتخصص في رصد كل الإحصاءات الخاصة بالفيروس؛ فإن عدد الوفيات قد بلغ أكثر من 5 ملايين و142 ألف وفاة، في حين بلغ عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها أكثر من 7 مليارات و562 مليون جرعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضرب فيه موجة جديدة عددا من الدول الأوروبية، وفي هذا الإطار قررت الحكومة البلجيكية إعادة العمل بالعديد من قيود الحد من انتشار فيروس كورونا التي كانت قد رفعتها في الفترة الماضية وذلك بعد زيادة أعداد المصابين والحالات التي تصل إلى المستشفيات.

ويشمل ذلك إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وعودة العمل عن بعد، وستظل هذه الإجراءات حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

أعداد الإصابات بالفيروس في العالم تجاوزت 256 مليونا (رويترز)

إصابات وتدابير

وقال رودري فيلفورت -عمدة مدينة بروكسل- إن معدلات الإصابة تتزايد في كل مكان في البلاد، وعلى السلطات اتخاذ عدد من التدابير الضرورية من بينها ارتداء الكمامات وأخذ اللقاح المضاد للفيروس.

وبحسب فيلفورت، فإن الأرقام الخاصة بالتلقيح ليست مرضية، مطالبا الجميع بالحصول على اللقاح حتى يتنسى الخروج من هذه الموجة.

وبالنسبة لألمانيا، فقد وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وضع جائحة كوفيد-19 في ألمانيا بأنه مأساوي؛ داعية إلى المضي قدما في إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات بوتيرة أسرع، وناشدت المتشككين في التطعيم تغيير آرائهم.

وتشير آخر الإحصاءات إلى تسجيل السلطات الصحية الألمانية اليوم الخميس أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وأفادت بيانات معهد "روبرت كوخ" (Robert Koch) للأمراض المعدية، بأن السلطات الصحية سجلت 65 ألفا و371 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و174 ألفا و275 حالة.

ميركل دعت لتلقي التطعيم (رويترز)

مخاطر وتحذيرات

وتعد هذه المرة الأولى في ألمانيا، التي تبلغ فيها الإصابات بالفيروس التاجي أكثر من 60 ألف إصابة منذ بدء تفشي الفيروس بالبلاد، في حين حذر المعهد الألماني من أن هذه الأرقام ربما تكون أكثر من ذلك فعليا، وفق ما نقلته صحيفة "دويتشه فيله" (Deutsche Welle) الألمانية.

وفي الوقت الذي تشدد فيه الموجة الرابعة من الجائحة قبضتها على أوروبا، دعت ميركل لأخذ الجرعة الأولى من التلقيح، وقالت "إن الذين يحصلون على اللقاح يحمون أنفسهم والآخرين. المخرج الوحيد من الجائحة هو تطعيم عدد كاف من الناس".

ولم يحصل سوى 68% من مواطني أكثر دول أوروبا سكانا على اللقاح بالكامل؛ وهو ما يقل عن المتوسط في أوروبا الغربية بسبب الإحجام تقليديا عن التطعيمات، بينما تلقى 5% فقط من السكان جرعة معززة.

من جانبها، سجلت روسيا اليوم 1251 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو مستوى قياسي لم يسبق له مثيل أعقب زيادة في عدد حالات الإصابة.

وسجل فريق العمل الحكومي المعني بفيروس كورونا 37 ألفا و374 حالة إصابة على مستوى البلاد، وهو أقل من الذروة التي بلغت 41 ألفا و335 حالة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.