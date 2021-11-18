المجتمعون يعتزمون عرض مبادرة على القوى الوطنية تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية، بتشكيل حكومة تحمي مصالح البلاد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية.

تبنى رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء في العراق وثيقة مبادئ لحل الأزمة الراهنة بتشكيل حكومة تحمي مصالح البلاد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية.

وفي اجتماع بالقصر الرئاسي اليوم الخميس، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إلى ضرورة حماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية وحسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن المجتمعين أكدوا ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي.

وذكر البيان أن المجتمعين تداولوا مبادرة تُعرض على القوى الوطنية بناء على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية، وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في غضون ذلك تتواصل اعتصامات أنصار الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية منذ شهر في ساحة الحسنين القريبة من الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وعند المدخل الآخر للمنطقة القريب من جسر الجمهورية وسط بغداد، وذلك للمطالبة بإعادة العد والفرز يدويا.

من جهته، قال عماد جليل -عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات- إن الهيئة القضائية المكلفة بتدقيق وفحص النتائج انتهت من عملها وسترسل النتائج النهائية إلى المفوضية خلال اليومين المقبلين ليتم رفعها إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها.