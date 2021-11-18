تركيا تعتقل المغني السوري عمر سليمان بتهمة "الإرهاب"

أوقفت الشرطة التركية الأربعاء المغني السوري عمر سليمان الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكيل أعماله -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- تأكيده نبأ الاعتقال في محافظة شانلي أورفه الحدودية مع سوريا، وأنه سيتم إطلاق سراحه خلال ساعات.

وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية ووكالة أنباء دوغان الأربعاء أن سليمان متهم بـ"الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن حزب العمال الكردستاني المصنف على أنه "إرهابي" من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفتحت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى، حيث يغني بالعربية والكردية.

ويظهر سليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا، في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء.

وغادر المغني سوريا بعد اندلاع الحرب العام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزًا.