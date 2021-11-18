بسبب محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية.. اتهامات وعقوبات أميركية على إيرانيين

أعلنت الولايات المتحدة -اليوم الخميس- توجيه اتهامات جنائية لإيرانيين اثنين، في حين فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 6 آخرين وكيان واحد، بسبب ما قالت السلطات إنها محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.

ويواجه كل من سيد محمد حسين موسى كاظمي (24 عاما) وسجاد كاشيان (27 عاما) اتهامات بالحصول على معلومات سرية عن عملية التصويت من موقع إلكتروني انتخابي واحد على الأقل في الولايات المتحدة.

والاثنان متهمان -أيضا- بإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين، وإرسال مقطع فيديو يحتوي على معلومات مضللة حول نقاط الضعف المزعومة في النظام الانتخابي.

وتزعم لائحة الاتهام أنهما تمكنا أيضا من اختراق شبكة الكمبيوتر الخاصة بشركة أميركية في إطار خطة لنشر مزاعم كاذبة حول الانتخابات، لكن تم إحباط المؤامرة بفضل تدخل مكتب التحقيقات الفدرالي والشركة التي لم تحددها لائحة الاتهام بالاسم.

وقال ماثيو أولسن مساعد المدعي العام من إدارة الأمن القومي بوزارة العدل إن "لائحة الاتهام توضح كيف شن اثنان من العناصر المتمركزة في إيران حملة موجهة ومنسقة، لتقويض الثقة في نزاهة النظام الانتخابي الأميركي، وزرع الفتنة بين الأميركيين".

وثارت شكوك الولايات المتحدة بشأن التدخل الإيراني في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقبل أسبوعين من الانتخابات، زعم كبار مسؤولي الاستخبارات في إدارة الرئيس دونالد ترامب آنذاك أن روسيا وإيران تحاولان التدخل في الانتخابات، وتمكنتا من الوصول إلى بعض بيانات تسجيل الناخبين الأميركيين.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات على 6 أفراد إيرانيين وكيان إيراني واحد، بسبب محاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية.