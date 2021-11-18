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سياسة|يمن

اليمن.. التحالف يشن عشرات الغارات وأميركا تفرض عقوبات على قائد عسكري حوثي

مسلحون حوثيون في صنعاء (الأوروبية-أرشيف)
18/11/2021

قال الحوثيون إن التحالف الذي تقوده السعودية شن خلال الساعات الماضية أكثر من 65 غارة جوية في عدد من محافظات اليمن، وحذروا من عواقب هذا التصعيد، في حين أعلنت واشنطن فرض عقوبات على قائد عسكري حوثي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في بيان اليوم الخميس- إن هذا "تصعيد كبير وقوي"، وهدد بأنه سيكون له "عواقب وخيمة على قوى العدوان تحمل نتائجها"، وفق تعبيره.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد أعلن فجر الخميس تنفيذ "عملية عسكرية واسعة" ضد مواقع للحوثيين في محافظات صنعاء وصعدة وذمار والجوف ومأرب.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم أنها فرضت عقوبات على القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر الذي يقود منظمة للدعم اللوجيستي العسكري يهيمن عليها الحوثيون.

واتهمت الوزارة الشاعر بأنه "أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، مستخدما مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما في ذلك الابتزاز".

وقالت أندريا جاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الشاعر هو "العسكري الحوثي الرئيسي المسؤول عن نهب الأصول من المواطنين اليمنيين وتوجيه حملة المصادرة التي تطيل أمد الصراع المستمر في اليمن".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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