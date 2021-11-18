اليمن.. جماعة الحوثي تؤكد تعرض صنعاء لعدة غارات والتحالف يعلن عن عملية واسعة بأربع محافظات

قالت وسائل إعلام حوثية إن التحالف شن غارات على مواقع في صنعاء، كما أعلن التحالف صباح اليوم الخميس تنفيذه عملية واسعة على أهداف عسكرية في عدة محافظات يمنية، بعدما اعترض ودمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي بجنوب المملكة العربية السعودية.

وجاء في وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أن التحالف شن ثلاث غارات على منطقة ذهبان، وغارتين على منطقة النهدين بالعاصمة صنعاء، بدون الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى اللحظة.

وفي وقت سابق اليوم، قال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه يتخذ "الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود".

وأعلن التحالف بقيادة السعودية لاحقا أنه نفذ عملية واسعة شملت أهدافا في محافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف باليمن، ردا على تهديدات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف قوله إنه دمر ورشًا ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات.

وأضاف التحالف أنه استهدف ما وصفها بمنشأة سرية لخبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وهما الكيانان اللذان يتهمها بالضلوع في هجمات على المملكة.

وفي وقت سابق فجر الخميس، توعد التحالف في بيان مقتضب بـ "الضرب بحزم"، لحماية المدنيين والمطارات المدنية (في السعودية).

وقال البيان "المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني" دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن التحالف مجددا دعمه لعمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي اليمني خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.

وقال التحالف -وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية- إنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 6 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. كما نفذ 29 عملية استهداف ضد مسلحي جماعة الحوثي في مأرب والبيضاء.

وأشار التحالف إلى أن عملياته دمرت 22 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وقتلت أكثر من 90 حوثيا.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.