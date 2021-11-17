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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

يبحث الشراكة الدفاعية و"تهديدات" إيران.. وزير الدفاع الأميركي يزور المنطقة الخميس

Defense Secretary Lloyd Austin And Army Secretary Gen. Mark Milley Hold Briefing At Pentagon
الوزير الأميركي لويد أوستن سيتوجّه غدا الخميس إلى البحرين والإمارات (الفرنسية)
16/11/2021

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن الوزير لويد أوستن سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى البحرين والإمارات.

وأوضح المتحدث أن أوستن سيؤكد عزم الولايات المتحدة على تعزيز الشراكات الدفاعية في المنطقة، كما سيبحث خلال زيارته الشرق الأوسط أنشطة إيران وتهديدها الأمن والاستقرار، حسب تعبير البنتاغون.

من جهتها قالت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع للجزيرة إن "تهديد إيران النووي لا يقتصر علينا فقط، بل يشمل شركاءنا أيضا".

وقادت القوات البحرية الأميركية يوم الخميس الماضي مناورات في البحر الأحمر جمعت بين قوات إسرائيلية وإماراتية وبحرينية، في أول تدريب من نوعه يُعلن عنه بين إسرائيل والبلدين الخليجيين اللذين طبّعا علاقاتهما مع إسرائيل العام الماضي.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية حينها بأن هذه المناورات جاءت على خلفية ما وصفته بالتهديد الإيراني والمناورات الكبيرة التي تجريها القوات الإيرانية.

ولدى إسرائيل والإمارات والبحرين والولايات المتحدة مخاوف مشتركة حيال إيران، التي سبق أن وُجّهت لها أصابع الاتهام بالوقوف خلف هجمات استهدفت سفنا في البحر الأحمر ومياه الخليج قرب مضيق هرمز.

وفي الملف السوري، أشارت نائبة مساعد وزير الدفاع إلى أن الوجود الأميركي في سوريا هو للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.

أما عن الوجود الأميركي في العراق فقالت سترول إن مهام القوات القتالية ستنتهي هناك بعد 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة تماما بأمن وسيادة العراق.

المصدر : الجزيرة

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