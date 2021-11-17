تلبية لطلب عون.. روسيا تزود لبنان بصور أقمارها الصناعية لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده

قال رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، ديمتري روجوزين، اليوم الأربعاء إن الوكالة سترسل إلى لبنان صور الأقمار الاصطناعية التي بحوزتها لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الهائل الذي دمره العام الماضي.

وأوضح روجوزين للصحفيين أنه وقّع اليوم على وثيقة "مرفق بها صور مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة اللبنانية"، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب العلاقات الثنائية بين البلدين في موسكو يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد طلب من موسكو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية الروسية للمرفأ اعتبارا من الرابع من أغسطس/آب 2020، عندما أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، ولا يزال التحقيق مستمرا في ملابسات الانفجار.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت يعد واحدا من أكبر الانفجارات غير النووية التي وقعت في العالم وأسوأ كارثة مر بها لبنان في زمن السلم، في وقت تنزلق فيه البلاد إلى هوة انهيار سياسي واقتصادي.

من جانبها، أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد جلسة محادثات مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب في موسكو، يوم الـ22 من الشهر الجاري.

وأوضحت زاخاروفا، في بيان لها، أن وزير الخارجية اللبناني "سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يوم الـ22 من نوفمبر/تشرين الثاني. وفي مثل هذا اليوم يحتفل لبنان بعيد الاستقلال".

ووفقا لبيان المتحدثة الروسية "سيناقش الوزيران، خلال اللقاء، قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتطور الوضع في لبنان، والنظر بشكل موضوعي في القضايا المعقدة لتطوير العلاقات بين موسكو وبيروت".

وقالت زاخاروفا "إن روسيا تدعم بشكل ثابت سيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها. ونحن ندعم جهود الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا". كما سبق لها أن علقت على الأوضاع في لبنان قائلة إن بلادها "تعول على تجاوز الأزمة بين لبنان ودول الخليج عاجلا"، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، عن توجه وزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، في زيارة إلى روسيا، يلتقي خلالها، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، السبت المقبل لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.