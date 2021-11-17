طعن عنصريْ أمن.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس الشرقية

استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية، حيث قالت السلطات الإسرائيلية إنه شنّ هجوما بسكين استهدف القوات الإسرائيلية في القدس القديمة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية -في بيان- إن الحادث وقع قرب مدرسة "عطيرت كوهانيم" الدينية الإسرائيلية، حيث طعن الشاب اثنين من شرطة حرس الحدود كانا يعملان هناك.

وأضافت "قامت عناصر الشرطة وحارس أمن مدني كانوا في الموقع بتحييده (الشاب الفلسطيني) بإطلاق النار عليه".

وتابعت أن الطعن أدى إلى إصابة اثنين من عناصر حرس الحدود بجروح طفيفة إلى متوسطة، حسب مصادر طبية.

وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، حسب المصدر ذاته.‎

في حين زعمت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن شابا فلسطينيا أقدم على طعن عنصرين من شرطة حرس الحدود في شارع "هاغاي" (الواد) بالبلدة القديمة، وأسفر ذلك عن إصابة أحدهما بجروح طفيفة والآخر بجروح متوسطة. وأضافت أنه تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني وتصفيته.