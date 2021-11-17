تحت شعار "مليونية 17 نوفمبر".. مظاهرات في الخرطوم ضد قرارات الجيش وضغوط دولية لتشكيل الحكومة

خرجت مظاهرات متفرقة في الخرطوم ظهر اليوم الأربعاء، تلبية لدعوات إلى انطلاق "مليونية 17 نوفمبر" ضد قرارات رئيس مجلس السيادة الجديد عبد الفتاح البرهان، وسط استمرار المشاورات لتشكيل حكومة، بينما طالبت واشنطن إسرائيل بالتدخل والضغط لحل الأزمة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الشرطة السودانية استعملت الغاز المدمع لتفريق متظاهرين في الخرطوم بحري.

وكانت السلطات السودانية قد قطعت خدمة الاتصال الهاتفي ظهر اليوم قبل بدء المظاهرات، بينما ما يزال الاتصال بالإنترنت من شبكة الهواتف المحمولة مقطوعا في أجزاء كبيرة من البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبث ناشطون سودانيون عبر منصات التواصل مقطع فيديو لخروج طلاب ومعلمين من مدارس في الخرطوم، للمشاركة في "مليونية 17 نوفمبر".

مواكب الطلاب

كتلوا الطالب والأستاذ

والتعليم ماليهو أساس 17نوفمبر2021

الخرطوم شرق#مليونية17نوفمبر pic.twitter.com/gZiZMx6Xiv — سودان بوست SUDAN POST (@sudan_post) November 17, 2021

وسبق أن دعت تنسيقيات لجان المقاومة إلى مظاهرة مليونية بالعاصمة، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية ورفضا لقرارات الجيش الأخيرة.

كما دعت قوى إعلان الحرية والتغيير -في بيان- إلى استمرار المظاهرات "حتى سقوط الانقلاب"، بينما دعا تجمع المهنيين السودانيين -في بيان- إلى "الحشد في مواكب الأربعاء".

وأمس، نقل التلفزيون السوداني الرسمي عن إدارة المرور (حكومية) إعلانها إغلاق 4 جسور اعتبارا من فجر الأربعاء، من جملة 10 جسور تربط مدن العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان.

جانب من فعاليات الغد 17 نوفمبر لجان بحري: خطاها تسير في درب النصر، هتافها يدوي يهز القصر تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى: اعتصام يوم ووفاء كل يوم، شارع الشهيد عبد العظيم لجان مقاومة شرق النيل: من كل فج جوك، لا جوك لا استرجوك.#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية #مجزرة13نوفمبر — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 16, 2021

وقللت بعض الأطراف السودانية من أهمية المظاهرات في التغيير، ومن بينها رئيس الإعلام العسكري السابق اللواء محمد عجيب، حيث قال للجزيرة إن المظاهرات لم تبلغ النصاب الدستوري والشرعي الذي يمكنها من التغيير.

أما القيادية في مجموعة المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير نضال حسن حسين، فقالت للجزيرة إن المظاهرات المرتقبة اليوم تكتسي أهمية كبرى، فهي توافق الموعد الذي كان محددا لتسلّم المكون المدني رئاسة مجلس السيادة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي -عبر تويتر- بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مشددا على ضرورة عدول قوات الأمن عن "سلوكها العنيف في التعامل مع المحتجين"، والذي أدى إلى مقتل 7 منهم خلال مظاهرات السبت الماضي.

#السودان| قبيل تظاهرات كبيرة متوقعة اليوم احتجاجا على الحكم العسكري، نشدد على ضرورة عدول قوات الأمن عن سلوكها العنيف في التعامل مع المحتجين، والذي أدى إلى مقتل 7 منهم خلال تظاهرات السبت الماضي.

ينبغي احترام الحق في التجمع السلمي، والتوقف عن استخدام كافة أشكال العنف ضد المتظاهرين. pic.twitter.com/7voRRUFowI — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 17, 2021

الاعتقالات

من ناحيته، أعلن حزب المؤتمر السوداني أن قوة من الجيش اقتحمت منزل القيادي في الحزب نور الدين صلاح، وأخذته إلى جهة غير معلومة فجر اليوم.

ودان الحزب هذا "السلوك الإرهابي المنافي للقانون"، محمّلا من وصفهم بالانقلابيين المسؤولية كاملة، كما دعا في بيان إلى المشاركة الفاعلة في مظاهرات اليوم.

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة مباشر، قال عضو مجلس السيادة بالسودان مالك عقار إن هناك حوارا لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدا أن المكون العسكري لا يمانع من إطلاق جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خلال فترة وجيزة، ورجّح عقار أن يكون ذلك خلال يوم أو يومين.





إسرائيل وأميركا

على الصعيد الدولي، قالت هيئة البث الإسرائيلية -اليوم الأربعاء- إن ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التقت مساء الثلاثاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وطلبت منه أن تتدخل إسرائيل "لتشكيل حكومة في السودان وإنهاء الانقلاب العسكري في البلاد".

وسبق أن نقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسالة مماثلة في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين.

وبدورها، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث -للجزيرة- إن المساعدات الاقتصادية الدولية للشعب السوداني عُرضة للخطر، بسبب "سلوك المكون العسكري".

وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان -خلال لقائه بالخرطوم مساعدة وزيرِ الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي فيي- إن الجيش السوداني غير راغب في الاستمرار في السلطة، مؤكدا التزامه بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية.

أما المسؤولة الأميركية فقالت -في تغريدة- إنها ناقشت مع حمدوك سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.