تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|قطر

الجنرال ماكينزي يبحث مع رئيس الأركان القطري التعاون الدفاعي بين واشنطن والدوحة

الجنرال كينيث ماكينزي أعرب عن تقديره لمساهمة قطر في عملية الإجلاء من أفغانستان (الأوروبية)
17/11/2021

بحث قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن سالم بن حمد بن عقيل النابت سبل الحفاظ على زخم التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وقطر، وحل الصراع في اليمن.

وأفاد بيان للقيادة الوسطى أن الجنرال ماكينزي أعرب -خلال المباحثات التي جرت في مقر القيادة في ولاية فلوريدا- عن تقديره لمساهمة قطر في عملية الإجلاء من أفغانستان.

وقال ماكينزي إن استعداد قطر ودعمها لتسهيل عبور المواطنين الأميركيين والأفغان المعرضين للخطر كانا هائلين.

وأضاف قائد القيادة الوسطى الأميركية أن هذا الجهد الذي تم في ظروف صعبة هو أحدث مثال على ما يجعل الشراكة الممتدة لعقود بين واشنطن والدوحة مميزة للغاية.

وكان دانييل بنايم -نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى- قد أكد أمس أن قطر شريك استثنائي، مبرزا أن الولايات المتحدة ستراعي طلبات الدوحة بالحصول على مسيرات وطائرات "إف-35" (F-35).

وأشاد بنايم بالدوحة، وقال إنه "لم يفعل أي بلد في العالم أكثر مما فعلته قطر لمساعدتنا في أفغانستان، وهذا يحسب لهم".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

وزير الخارجية القطري: نأخذ التزاماتنا بتمثيل الدبلوماسية الأميركية لدى أفغانستان على محمل الجد

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوله إن قطر تأخذ التزاماتها بشأن تمثيل المصالح الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان على محمل الجد.

Published On 14/11/2021

في اتفاقية أبرمت بواشنطن.. قطر تمثل المصالح الدبلوماسية الأميركية بأفغانستان

وقعت دولة قطر والولايات المتحدة اتفاقية تتولى بموجبها الدوحة تمثيل وحماية المصالح الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان، كما أكد وزيرا خارجية البلدين من واشنطن على تعزيز الشراكة في قضايا المنطقة.

Published On 12/11/2021
قال مصدر دبلوماسي مطلع إن حركة طالبان الأمريكية وحركة طالبان عقدت جولة محادثات في العاصمة القطرية اليوم الإثنين. وأضاف المصدر للأناضول ان المحادثات ترأسها كل من المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مطلق بن ماجد القحطاني والملا عبدالغني برادر نائب قائد حركة طالبان للشوون السياسية رئيس مكتب حركة طالبان السياسي؛ والمبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد.

مسؤول أميركي لرويترز: قطر ستمثل المصالح الدبلوماسية لواشنطن في أفغانستان وتواصل استضافة آلاف الأفغان

نقلت رويترز عن مسؤول أميركي كبير أن قطر ستواصل استقبال نحو 8 آلاف أفغاني من المتقدمين للحصول على تأشيرات هجرة خاصة، وذلك بعد اتفاق مع واشنطن يقضي بأن تمثل الدوحة مصالحها الدبلوماسية في أفغانستان.

Published On 12/11/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة