الجنرال ماكينزي يبحث مع رئيس الأركان القطري التعاون الدفاعي بين واشنطن والدوحة

بحث قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن سالم بن حمد بن عقيل النابت سبل الحفاظ على زخم التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وقطر، وحل الصراع في اليمن.

وأفاد بيان للقيادة الوسطى أن الجنرال ماكينزي أعرب -خلال المباحثات التي جرت في مقر القيادة في ولاية فلوريدا- عن تقديره لمساهمة قطر في عملية الإجلاء من أفغانستان.

وقال ماكينزي إن استعداد قطر ودعمها لتسهيل عبور المواطنين الأميركيين والأفغان المعرضين للخطر كانا هائلين.

وأضاف قائد القيادة الوسطى الأميركية أن هذا الجهد الذي تم في ظروف صعبة هو أحدث مثال على ما يجعل الشراكة الممتدة لعقود بين واشنطن والدوحة مميزة للغاية.

بيان من القيادة المركزية بمناسبة زيارة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية "الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت" لمقر القيادة المركزية في تامبا، ولقائه بـ "الجنرال فرانك ماكنزي"، قائد القيادة المركزية الأميركية pic.twitter.com/3jeSfEZZhV — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) November 16, 2021

وكان دانييل بنايم -نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى- قد أكد أمس أن قطر شريك استثنائي، مبرزا أن الولايات المتحدة ستراعي طلبات الدوحة بالحصول على مسيرات وطائرات "إف-35" (F-35).

وأشاد بنايم بالدوحة، وقال إنه "لم يفعل أي بلد في العالم أكثر مما فعلته قطر لمساعدتنا في أفغانستان، وهذا يحسب لهم".