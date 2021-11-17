التلفزيون السوري يعلن عن هجوم صاروخي إسرائيلي جنوب دمشق

قال التلفزيون السوري صباح اليوم الأربعاء إن إسرائيل أطلقت صاروخين استهدفا مبنى خاليا جنوبي العاصمة دمشق، وهو الهجوم الإسرائيلي الثاني على الأراضي السورية خلال أقل من 10 أيام.

وأضاف التلفزيون أن الهجوم انطلق من جهة هضبة الجولان المحتل، مؤكدا أنه تم إسقاط أحد الصاروخين من دون أي خسائر.

وهذا هو الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الثاني الذي تعلن عنه دمشق في أقل من 10 أيام، إذ استهدف الهجوم الأول مواقع في وسط وغربي سوريا، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين بجروح.

وقال مصدر عسكري حينها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا" من اتجاه شمال العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصا أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.