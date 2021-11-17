قضية اقتحام الكونغرس.. الحكم بالسجن على جاكوب "ذي القرنين" في أحداث السادس من يناير

قضت محكمة في واشنطن بالسجن 41 شهرا على الناشط جاكوب شانسلي المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب، لدوره في أحداث اقتحام الكونغرس الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت شبكة "سي إن إن" (CNN) إن من المتوقع أن يصير هذا الحكم مثالا يحتذى لقضاة آخرين، نظرا لأن شانسلي واحد من أوائل المتهمين الذين يحكم عليهم من بين أكثر من 660 قضية تتعلق بأحداث اقتحام الكابيتول (مبنى الكونغرس) لمنع أعضائه من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها ترامب.

وكان الادّعاء طلب في سبتمبر/أيلول الماضي الحكم بالسجن على جاكوب شانسلي مدة 51 شهرا، أي أكثر من 4 سنوات.

ويعدّ شانسلي (34 عاما) أحد رموز ذلك الهجوم الذي أثار الفوضى في مقر الكونغرس، حيث شارك في الأحداث معتمرا قبعة من الفرو لها قرنان وهو عاري الصدر وقد صبغ وجهه بألوان العلم الأميركي.





ودخل شانسلي -الذي اشتهر بلقب "شامان" حركة كيو أنون اليمينية- إلى قاعة مجلس الشيوخ، وجلس على كرسي مايك بنس نائب الرئيس آنذاك، وترك ملاحظة بخط يده جاء فيها "إنها مسألة وقت. العدالة آتية لا محالة".

واعتقلته السلطات بعد أيام قليلة من الهجوم وهو موقوف منذ 10 أشهر، وقد خاض المحاكمة في سبتمبر/أيلول على أساس الاعتراف بالتهم الموجهة إليه بالمشاركة في اقتحام الكونغرس مع مئات من أنصار ترامب.