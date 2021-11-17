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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بعد انتخاب العمدة وأعضاء المجلس.. هامترامك أول مدينة أميركية يحكمها مسلمون

Michigan city of Hamtramck, is first Muslim-majority city in U.S
نحو نصف سكان مدينة هامترامك مسلمون (الصحافة الأميركية)
17/11/2021

أسفرت انتخابات مدينة "هامترامك" الأميركية في ولاية ميشيغان عن انتخاب مجلس المدينة وعمدتها من أعضاء مسلمين بالكامل، لتكون أول مدينة يحكمها مسلمون.

وفي انتخابات مجلس المدينة بالأسبوع الأول من الشهر الجاري، نجح كل من خليل الرفاعي وأماندا جاكوسكي وآدم البرمكي في الانضمام إلى 3 أعضاء آخرين مسلمين في مجلس المدينة؛ وبذلك أصبح المجلس يدار بـ6 أعضاء مسلمين.

أما في انتخابات عمدة المدينة، فقد نجح عامر غالب متفوقا بضعف الأصوات تقريبا على منافسته كارين ماجوسكي، لتصبح مدينة هامترامك أول مدينة أميركية في التاريخ كل أعضاء حكومتها مسلمون.

وطبقا لوكالات إعلام محلية، يسكن مدينة هامترامك نحو 28 ألف نسمة، 25% من سكانها مسلمون من أصول عربية أغلبهم من اليمن، و27% من قاطني المدينة هم أيضا مسلمون من أصحاب الأصول الآسيوية وأغلبهم من بنغلاديش.

وعبّر آدم إيرلي -سفير الولايات المتحدة السابق لدى دولة البحرين- عن سعادته بنتيجة الانتخابات، وغرّد قائلا "أصبحت هامترامك رمز الأمل لبقية أمتنا المنقسمة".

من جهتها، باركت بريندا لورنس -عضوة الكونغرس عن ولاية ميشيغان- لعمدة المدينة الجديد عامر غالب، وقالت "تهانينا للعمدة المنتخب عامر غالب لانتخابه ليكون أول أميركي عربي ومسلم في منصب عمدة هامترامك! هذه لحظة فخر للمجتمع العربي الأميركي في ميشيغان، وأنا أتطلع إلى العمل معه ومع فريقه".

من جهة أخرى، لم يرحب البعض بنتيجة الانتخابات، مثل الناشط بول جوزيف الذي غرد قائلا "كل شخص منتخب في مدينة هامترامك أصبح مسلما، انعكاسا للتعداد السكاني الذي يتكون نصفه فقط من المسلمين. لقد صوّتوا لأنفسهم كنوع من انغلاق الهوية".

المصدر : وكالة سند

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