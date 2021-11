بعد انتخاب العمدة وأعضاء المجلس.. هامترامك أول مدينة أميركية يحكمها مسلمون

أسفرت انتخابات مدينة "هامترامك" الأميركية في ولاية ميشيغان عن انتخاب مجلس المدينة وعمدتها من أعضاء مسلمين بالكامل، لتكون أول مدينة يحكمها مسلمون.

وفي انتخابات مجلس المدينة بالأسبوع الأول من الشهر الجاري، نجح كل من خليل الرفاعي وأماندا جاكوسكي وآدم البرمكي في الانضمام إلى 3 أعضاء آخرين مسلمين في مجلس المدينة؛ وبذلك أصبح المجلس يدار بـ6 أعضاء مسلمين.

أما في انتخابات عمدة المدينة، فقد نجح عامر غالب متفوقا بضعف الأصوات تقريبا على منافسته كارين ماجوسكي، لتصبح مدينة هامترامك أول مدينة أميركية في التاريخ كل أعضاء حكومتها مسلمون.

وطبقا لوكالات إعلام محلية، يسكن مدينة هامترامك نحو 28 ألف نسمة، 25% من سكانها مسلمون من أصول عربية أغلبهم من اليمن، و27% من قاطني المدينة هم أيضا مسلمون من أصحاب الأصول الآسيوية وأغلبهم من بنغلاديش.

Congrats Mayor-Elect Amer Ghalib on being elected Hamtramck’s first Arab American and Muslim mayor! This is a proud moment for SE Michigan’s Arab American community, and I look forward to working with him and his team. https://t.co/VGqY3Pr8JX

وعبّر آدم إيرلي -سفير الولايات المتحدة السابق لدى دولة البحرين- عن سعادته بنتيجة الانتخابات، وغرّد قائلا "أصبحت هامترامك رمز الأمل لبقية أمتنا المنقسمة".

من جهتها، باركت بريندا لورنس -عضوة الكونغرس عن ولاية ميشيغان- لعمدة المدينة الجديد عامر غالب، وقالت "تهانينا للعمدة المنتخب عامر غالب لانتخابه ليكون أول أميركي عربي ومسلم في منصب عمدة هامترامك! هذه لحظة فخر للمجتمع العربي الأميركي في ميشيغان، وأنا أتطلع إلى العمل معه ومع فريقه".

The city of Hamtramck, Michigan, will become the first US city to have its council composed entirely of Muslims, as the elections resulted in electing 3 Muslims, who joined the 3 current members of the council of the city known for its large immigrant population.#Sawt_Alhikma pic.twitter.com/TGamMRGz00

— Sawt Al-Hikma (@SawtAlHikma_EN) November 13, 2021