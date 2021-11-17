أميركا تجدد رفض التطبيع مع نظام الأسد وإيران تطالب بخروج القوات الأجنبية من سوريا

قالت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للشرق الأوسط إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد في سوريا، بينما طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بخروج القوات الأجنبية من سوريا.

وفي مقابلة مع الجزيرة، أوضحت سترول أن النظام السوري ارتكب فظائع كثيرة، وأنه إذا لم يتغير سلوك هذا النظام فلا تنوي واشنطن تطبيع العلاقات معه.

وأضافت أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيناقش خلال زيارته للمنطقة التهديدات الإيرانية، وأن الولايات المتحدة تعتقد أنه يجب التعاون مع الشركاء والحلفاء لمواجهة هذه التهديدات.

وأكدت سترول أن بلادها تمد يدها للتعاون مع مجموعة دول "5+1″، وأنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران من أجل احتواء برنامجها النووي.

كما شددت على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة، المتمثلة في برنامج الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، وتهديدات حركة الملاحة، وكذلك تسليح وتمويل المليشيات في دول أخرى، بحسب قولها.

والخميس الماضي، رحّب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بزيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى سوريا في التاسع من الشهر الحالي ولقائه الأسد، وقال المتحدث إن "مما يبعث على الرضا أن الدول (…) تطبّع علاقاتها علنا مع سوريا"، معتبرا أن هذه الخطوة "تصبّ في مصلحة كل دول المنطقة".

وشدد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي على أن إيران "لا ترحّب فقط بهذا المسار، بل تقوم أيضا بما في وسعها من أجل تسريع وتيرة استعادة الدول العربية علاقاتها الطبيعية مع سوريا".

وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن جمع وزيري الخارجية الأميركي والقطري الجمعة، أكد الوزيران على رفض التطبيع مع نظام الأسد، كما اتفقا على القلق من إقدام بعض الدول على ذلك.

رئيسي وبوتين

من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن على روسيا وطهران التعاون في القضايا الإقليمية.

وأكد رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ترفض استمرار وجود القوات الأجنبية في سوريا.

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده تعتقد أن وجود هذه القوات يتعارض مع مطالب الشعب السوري ويهدد الأمن والاستقرار.