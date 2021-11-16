واشنطن تدين بشدّة.. موسكو تجرّب صاروخا مضادا للأقمار الاصطناعية وتخلّف حطاما فضائيا

دانت واشنطن بشدة "التصرّف الخطر" الذي أقدمت عليه موسكو -أمس الاثنين- باختبارها صاروخا مضادا للأقمار الاصطناعية، محذّرة من أنّ هذه التجربة خلّفت حطاما يهدد مصالح جميع الدول، كما اضطر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية لاتخاذ إجراءات الطوارئ.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن روسيا أجرت بشكل غير مسؤول اختباراً تدميرياً لصاروخ مضادّ للأقمار الصناعية، استهدفت به أحد أقمارها الصناعية، واصفا سلوك موسكو هذا بأنه "متهور وغير مسؤول".

وأضاف أن هذه التجربة الصاروخية "خلّفت أكثر من 1500 قطعة من الحطام المداري الممكن تتبّعه، ومئات آلاف القطع من الحطام المداري الأصغر حجماً، والتي تهدّد الآن مصالح جميع الدول".

واعتبر بلينكن أن التجربة الروسية ستزيد بشكل كبير من المخاطر على رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من أنشطة الرحلات الفضائية البشرية، وأنها "تظهر بوضوح أن ما تقوله روسيا عن رفضها عسكرة الفضاء ليس سوى مزاعم واهية ومنافقة".

ودعا وزير الخارجية الأميركي في البيان جميع الدول التي لها حضور في الفضاء إلى الامتناع عن إجراء اختبارات تدميرية خطيرة.

وأضاف البيان أن بلينكن أكد على أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها للرد على هذا العمل غير المسؤول.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي أن مبعث القلق المباشر هو الحطام الذي يطفو الآن ويمكن أن يشكل خطرا بما في ذلك على محطة الفضاء الدولية، مضيفا "نحن نراقب من كثب نوع الوسائل التي يبدو أن روسيا تريد تطويرها".

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن التجربة الصاروخية الروسية في الفضاء كانت "عملا طائشا".

وأضاف "تدمير روسيا معدات فضائية يعني أن بمقدورها تدمير أدوات خاصة بالملاحة والإنذار المبكر".

مدير وكالة ناسا يتحدث عن اتخاذ طاقم محطة الفضاء الدولية إجراءات الطوارئ (الأناضول)

بدوره، أكد مدير وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بيل نيلسون أن التجربة الروسية خلفت حطاما تسبب في اتخاذ طاقم محطة الفضاء الدولية لإجراءات سلامة تتعلق بحالات الطوارئ.

وقال رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف -لوكالة أنباء تاس الروسية- إنه تعين على محطة الفضاء الدولية إخلاء أفرادها مرتين خلال ساعات، خوفا من احتمال اصطدامها بالحطام الفضائي.

وأوضحت مصادر أن روّاد الفضاء السبعة الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية، لجؤوا إلى سفنهم الملتحمة بالمحطّة استعدادا لإخلاء محتمل. وفي حالة الارتطام، كان الفريق سيعود بسرعة إلى الأرض في مركبة "كرو دراغون".

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في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم "أجرينا أمس تجربة ناجحة دمرنا فيها قمرا اصطناعيا خارج الخدمة".

وأضافت أن حطام القمر الاصطناعي الذي دمرته التجربة لم ولن يشكل تهديدا لمحطة الفضاء الدولية.

وجاء ذلك بعدما صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف قائلا "لا يوجد أي إثبات لاختبار روسيا أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية".