بهدف بلوغ أفضل استعدادات تأمينية خلال بطولتي مونديال العرب 2021 وكأس العالم 2022، انطلق في قطر التمرين الأمني المشترك "وطن" الرامي إلى قياس الجاهزية لضمان الوصول إلى تحقيق النجاح الأمني المطلوب خلال استضافة البطولتين الكبيرتين.

ويشهد التمرين الذي يجرى في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وقبل عام من انطلاق المونديال مشاركة دولية كبيرة، حيث تشارك فيه عناصر عسكرية من دول عدة من بينها: الولايات المتحدة، روسيا، تركيا، إسبانيا، بريطانيا، عُمان، فرنسا، البرتغال، إيطاليا، ألمانيا.

ويعدّ تمرين "وطن" الأمني الأضخم من نوعه من حيث عدد الجهات المشاركة فيه داخليا وخارجيا، فضلا عن تطور أحداثه لتجمع بين الشق الأمني والعسكري والتنظيمي والخدمي، بجانب تنوع وتدرّج سيناريوهاته المختلفة المبنية على جميع أنواع المخاطر الداخلية والخارجية المحتملة خلال تنظيم بطولة كأس العالم، بعد دراستها من قبل المختصين والخبراء في المجالات المشمولة في التمرين.

وتقول وزارة الداخلية القطرية إن تمرين "وطن" يستهدف تعزيز دور الجهات المعنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الاعتيادية والأعمال المنوطة بها أثناء بطولة كأس العالم لقياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية بما يحقق التكامل في الأدوار وتنفيذ المهام المطلوبة.

يمثل #تمرين_وطن تكاملا لأدوار الجهات العسكرية والمدنية.. رسالتهم واحدة: #قطر جاهزة.. بوطن آمن.. وأجهزة متناغمة.. لأجل بطولة آمنة#Watan_exercise reflects the close cooperation between various government parties, including ministries, military and civil administrations. pic.twitter.com/5yXCFyrzSK

