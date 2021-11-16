بهدف بلوغ أفضل استعدادات تأمينية خلال بطولتي مونديال العرب 2021 وكأس العالم 2022، انطلق في قطر التمرين الأمني المشترك "وطن" الرامي إلى قياس الجاهزية لضمان الوصول إلى تحقيق النجاح الأمني المطلوب خلال استضافة البطولتين الكبيرتين.

ويشهد التمرين الذي يجرى في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وقبل عام من انطلاق المونديال مشاركة دولية كبيرة، حيث تشارك فيه عناصر عسكرية من دول عدة من بينها: الولايات المتحدة، روسيا، تركيا، إسبانيا، بريطانيا، عُمان، فرنسا، البرتغال، إيطاليا، ألمانيا.

ويعدّ تمرين "وطن" الأمني الأضخم من نوعه من حيث عدد الجهات المشاركة فيه داخليا وخارجيا، فضلا عن تطور أحداثه لتجمع بين الشق الأمني والعسكري والتنظيمي والخدمي، بجانب تنوع وتدرّج سيناريوهاته المختلفة المبنية على جميع أنواع المخاطر الداخلية والخارجية المحتملة خلال تنظيم بطولة كأس العالم، بعد دراستها من قبل المختصين والخبراء في المجالات المشمولة في التمرين.

وتقول وزارة الداخلية القطرية إن تمرين "وطن" يستهدف تعزيز دور الجهات المعنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الاعتيادية والأعمال المنوطة بها أثناء بطولة كأس العالم لقياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية بما يحقق التكامل في الأدوار وتنفيذ المهام المطلوبة.

يمثل #تمرين_وطن تكاملا لأدوار الجهات العسكرية والمدنية.. رسالتهم واحدة: #قطر جاهزة.. بوطن آمن.. وأجهزة متناغمة.. لأجل بطولة آمنة#Watan_exercise reflects the close cooperation between various government parties, including ministries, military and civil administrations. pic.twitter.com/5yXCFyrzSK — Security Committee – اللجنة الأمنية (@SeCommittee2022) November 8, 2021

أفضل التجارب الأمنية

وتوضح الوزارة -في بيان صحفي- أن التمرين يرمي أيضا إلى "تعزيز التعاون الوثيق مع القوات الشقيقة والصديقة المشاركة فيه، وبما يضمن تكامل الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أفضل التجارب الأمنية في الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها دولة قطر".

من جهتها، تقول لجنة "عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022" إن تمرين "وطن" يمثل تكاملا لأدوار الجهات العسكرية والمدنية، وإن رسالة هذه الجهات واحدة، ومفادها أن "قطر جاهزة.. وطن آمن.. وأجهزة متناغمة وأفراد مستعدون لأجل بطولة آمنة".

وفي مؤتمر صحفي عقدته "لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022″، قال المقدم الركن مبارك شريدة الكعبي مدير تمرين "وطن" إنه "سيتم التعامل خلال التمرين مع جميع السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث خلال بطولة كأس العالم قطر 2022".

وأضاف "ستوضع الحلول لأي مشكلات قد تظهر من بعض الجماهير المتعصبة، وسيُستفاد في هذا الموضوع من تجارب الدول الصديقة، وستنفذ محاكاة لما قد يحدث خلال استضافة البطولة الكبرى في عام 2022، من أجل وضع الحلول الفورية لأي طارئ أو مشكلة".

التمرين يتضمن التدريب على سرعة التصرف في جميع السيناريوهات (الجزيرة-أرشيف)

جميع السيناريوهات

وأفاد بأن "قطر استضافت العديد من الفعاليات العالمية والبطولات الكبيرة، وتعاملت مع جميع الثقافات، وحققت النجاحات في جميع البطولات التي استضافتها في الدوحة وهذا ليس بغريب عليها".

من جانبه، قال جاسم عبد العزيز الجاسم نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بكأس العالم 2022، في المؤتمر الصحفي، إن تمرين وطن "سيحاكي جميع السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث أثناء استضافة البطولة، وكيفية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة داخل الدولة، منها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية وغيرها".

ويقول مقدم ركن عبد الله محمد الهيل مساعد قائد تمرين "وطن" إنه عبارة عن تمرين محاكاة من خلال إقامة بطولة مصغرة، لافتا إلى أنه تم إعداد التمرين على أسس مستقبلية أثتاء استضافة بطولة كأس العالم وفقا لمعايير جهات الاختصاص ولضمان سرعة الاستجابة والجاهزية والواجبات والمسؤوليات، والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المشاركة وتفعيل الخطط التشغيلية والتنفيذية.

ويوضح الهيل أن فرق العمل منذ شهر أغسطس/آب الماضي تقوم بجمع المعلومات بخصوص التمرين، مشيرا إلى أنه تم حصر المعلومات عن طريق الدول الصديقة التي استضافت بطولات عالمية مثل كأس العالم وغيرها.

كما أشار إلى أنه تم حصر المخاطر من خلال وحدة المخاطر في لجنة الأمن والسلامة، فضلا عن قيام الجهات الأمنية بحصر المخاطر التي تقع على نطاق الاختصاص ثم رفعها إلى فرق العمل لبناء وإعداد السيناريوهات والافتراضات في تمرين "وطن".

وفي ما يتعلق بالفرضيات والسيناريوهات التي وضعت، قال مساعد قائد تمرين "وطن" إن جميع الجهات الأمنية المشاركة لديها فرضيات، وقامت فرق العمل بالاستعانة بهذه الفرضيات وبنت سيناريوهات عليها، لافتا إلى أن هذه الفرضيات شملت أماكن متنوعة في دولة قطر منها مطار حمد الدولي ومحطات المترو والمنشآت التنافسية وغير التنافسية والفنادق والحدائق والطرق العامة.

وتنطلق بطولة كأس العرب بقطر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 16 منتخبا عربيا من قارتي آسيا وأفريقيا، وتستمر 19 يوما.

في حين تحتضن قطر فعاليات المونديال في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبا.