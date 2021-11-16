الناتو يتهم لوكاشينكو بتعريض اللاجئين للخطر بعد اشتباكهم مع شرطة بولندا والغرب يهدد بيلاروسيا بعقوبات جديدة

اندلعت مواجهات بين الأمن البولندي وطالبي لجوء حاولوا اجتياز الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، ولوّح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مينسك، وسط جهود أخرى لنزع فتيل الأزمة.

وقال مراسل الجزيرة إن الشرطة البولندية استخدمت الغاز المدمع وخراطيم المياه لمنع اللاجئين من اجتياز السياج الحدودي، موضحا أن السلطات دفعت بتعزيزات أمنية إلى الحدود.

وأضاف المراسل أن قوات الأمن في بيلاروسيا لم تتدخل لمنع طالبي اللجوء من التقدم نحو السياج.

وفي وقت لاحق، أوضح المراسل أن الهدوء عاد إلى المعبر الحدودي، وأنه تمت إعادة بعض اللاجئين الذين تمكنوا من عبور الحدود وبدون أن يتعرضوا لمساءلات قانونية أو اعتقالات.

واتهمت وزارة الدفاع البولندية قوات الأمن البيلاروسية بأنها زودت طالبي اللجوء بقنابل صوتية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أطلق حرس الحدود البولندي تحذيرات عبر مكبرات الصوت عند معبر بروسغي البيلاروسي، وقال للاجئين المحتشدين "انتبهوا، العبور غير القانوني للحدود ممنوع، قد تتعرضون لملاحقات جزائية".

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يضع حياة طالبي اللجوء في دائرة الخطر.

وأضاف متحدثا للصحفيين "نحن متضامنون مع بولندا وحلفاء آخرين تأثروا بقضية طالبي اللجوء".

Polska strona podejmuje adekwatne działania, skutecznie chroniąc granicę państwa. 2/2 pic.twitter.com/0JmotyP0Ty — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 16, 2021

وتواصل السلطات البيلاروسية بالتعاون مع الصليب الأحمر تقديم المساعدات للاجئين، حيث أقامت مخيما مؤقتا لإطعام الأطفال والنساء، كما تستعد لإطلاق مركز طبي متنقل ومركز إعلامي للصحفيين ومرافق أخرى.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين إن الأوروبيين يتهمون بلاده بافتعال أزمة اللاجئين على الحدود مع بولندا، رغم أنها ليست من مصلحتها، متهما بولندا بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية ومالية من وراء هذه "الأزمة المفتعلة".

وفي مقابلة مع الجزيرة، أعرب خرينين عن قلق بلاده من تزايد النشاطات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) على حدود بيلاروسيا الغربية، مضيفا أن تكثيف دول الجوار الأعضاء في الحلف تدريباتها وأنشطتها وقدراتها العسكرية يشبه تحضيرات الحرب.

في المقابل، أعلنت بولندا أنها ستبدأ خلال الشهر المقبل بناء جدار على امتداد حدودها مع بيلاروسيا للحد من وصول طالبي اللجوء إلى أراضيها، وتوقعت الداخلية البولندية في بيان انتهاء أعمال البناء في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

وقالت الناشطة الحقوقية كاثرين وابا للجزيرة إنه من غير المتوقع أن تتساهل السلطات البولندية مع أي لاجئ ينجح في العبور عبر الغابات، فالمنطقة الحدودية تشبه المناطق العسكرية من حيث كثافة التعزيزات والمراقبة الأمنية.

Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

عقوبات جديدة

من جهته، قال مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن اتفاقا على توسيع إطار العقوبات على مسؤولين ومؤسسات في بيلاروسيا تم التوافق عليه بين وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأعلنت الولايات المتحدة -أمس الاثنين- أنها تنسق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على نظام لوكاشينكو ردا على استغلاله "غير الإنساني" للمهاجرين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين "سنواصل محاسبة نظام لوكاشينكو على هجماته المستمرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية".

وأضاف برايس أن "موسكو لديها نفوذ" على لوكاشينكو "أكثر من أي دولة أخرى، وحتما سيكون موضع ترحيب من جانبنا أن تستخدم موسكو هذا التأثير بشكل بنّاء"، لكي "تقول للنظام بكل وضوح إن هذه الممارسات يجب أن تنتهي".





تصريحات لوكاشينكو

من جهته، قال الرئيس البيلاروسي في اجتماع حكومي "يجري كل هذا تحت غطاء حماية الاتحاد الأوروبي من غزو اللاجئين الذين تعرضوا للقصف والنهب من قبل التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة"، في إشارة على ما يبدو إلى حرب العراق.

وأضاف "لا يمكننا أن ندع هذه المشكلة تؤدي إلى مواجهة ساخنة"، مشيرا إلى أن الأمر الرئيسي الآن هو حماية بلده وشعبه وعدم السماح بالاشتباكات.

وجدد لوكاشينكو نفيه الضلوع في أزمة المهاجرين، ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية عنه قوله إن "العمل جار بشكل نشط في هذه المنطقة لإقناع الناس، أرجوكم عودوا إلى دياركم، لكن لا أحد يرغب في العودة".

لكن يبدو أن تصريحات لوكاشينكو لا تقنع مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي، حيث قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس إنه "ليس لديه سبب" لتصديق لوكاشينكو، مضيفا "دعونا نأمل فقط في هذه المرحلة أن يقول أمرا حقيقيا".

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بنقل آلاف الأشخاص بطريقة منظمة من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل بولندا وليتوانيا ولاتفيا تشدد تأمين الحدود.

وأعلنت السفارة العراقية في موسكو اليوم أنها ستعيد حوالي 200 من طالبي اللجوء العراقيين إلى بغداد بعد غد الخميس.

الإعلام الحكومي لبيلاروسيا ينشر صورا تظهر بعض اللاجئين عند الحدود وقد أوقدوا النيران للتدفئة (الأناضول)

جهود الاحتواء

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن حل أزمة طالبي اللجوء على الحدود ممكن عبر حوار مباشر بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن تصرفات العسكريين البولنديين على الحدود مع بيلاروسيا "خرق للحقوق الإنسانية الدولية".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع لوكاشينكو هاتفيا اليوم أزمة طالبي اللجوء على الحدود.

وفي وقت سابق، ذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الروسي اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خفض التصعيد في أزمة طالبي اللجوء، وضرورة التواصل بين الاتحاد الأوروبي ومينسك مباشرة لحلها.

وتحدثت مصادر في باريس عن الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في تخفيف حدة النزاع، فيما ذكر الكرملين أن بوتين قال إنه يتعين على قادة دول الاتحاد الأوروبي مناقشة المشكلة مباشرة مع لوكاشينكو.

واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس الاثنين أن "لوكاشينكو ليس المتسبب بالوضع الحاصل عند الحدود.. من الخطأ تماما تحميل لوكاشينكو كامل المسؤولية".

بدورها، أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا مع لوكاشينكو استمر حوالي 50 دقيقة، وذكر التلفزيون البيلاروسي الرسمي أنه تم التركيز على تهدئة الوضع والدعم الإنساني للمهاجرين.