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سياسة|يمن

اليمن.. غارات للتحالف على مأرب والبيضاء والبعثة الأممية تبحث مع طرفي النزاع تنفيذ اتفاق ستوكهولم

16/11/2021-|آخر تحديث: 16/11/202111:32 PM (مكة المكرمة)

أوضحت دانييلا كروسلاك نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن "أونمها" (UNMHA)، أن القوات المشتركة انسحبت من مناطق بالمدينة دون علم البعثة، في وقت تتواصل فيه غارات التحالف على مأرب والبيضاء.

وقالت كروسلاك إن البعثة دخلت في نقاش مع طرفي النزاع بالمحافظة من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كاشفة في السياق ذاته أن 900 أسرة نزحت بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحديدة.

وسيطر الحوثيون يوم الجمعة الماضي على قرى ومديريات في مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية التي شملها وقف لإطلاق النار أبرم عام 2018، بعد انسحاب القوات الموالية فجأة منها.

وتخضع المدينة -التي تضم ميناء يُعتبر شريان حياة لملايين الأشخاص- لسيطرة الحوثيين منذ سنوات، لكن القوات الحكومية كانت تنتشر في محيطها من الجهة الجنوبية وجزء من الجهة الشرقية إلى أن تراجعت عشرات الكيلومترات.

في سياق مواز، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تنفيذ 27 عملية استهداف للحوثيين في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية، مخلفة -حسب ما أفاد به- أكثر من 130 قتيلا من الحوثيين.

وقال التحالف إنه نفذ 4 عمليات استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الحكومة اليمنية هناك خارج المناطق المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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