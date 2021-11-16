غارديان: على أوروبا تقديم المساعدة للمهاجرين الذين خدعهم رئيس بيلاروسيا

أكدت افتتاحية صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية اليوم الثلاثاء ضرورة أن توفر أوروبا المساعدات الإنسانية الملائمة للمهاجرين الذين خدعهم وتلاعب بهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن عدد الوفيات بين المهاجرين في منطقة الغابات الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا بلغ 9 أشخاص، آخرها جثة شاب سوري عثر عليها في نهاية الأسبوع الماضي، منذ أن بدأ لوكاشينكو يستغل بسخرية يأس المهاجرين في مواجهته المستمرة مع الاتحاد الأوروبي.

منذ أزمة المهاجرين عام 2015، قسى قلب أوروبا ضد الغرباء الضعفاء وأصبحت المواجهة في الغابات اختبارا حقيقيا

ورأت الصحيفة أنه سيكون هناك المزيد من الوفيات بالتأكيد؛ حيث الآلاف من الرجال والنساء والأطفال -ومعظمهم من سوريا وشمال العراق- المحاصَرون في شريط ضيق من الأرض المحايدة بين حدود البلدين يعانون انخفاض درجات الحرارة إلى تحت الصفر، كما يعانون الجوع والخوف وقلة الملابس التي تقيهم هذا الزمهرير.

واختتمت الصحيفة بأنه منذ أزمة المهاجرين عام 2015 قسى قلب أوروبا ضد الغرباء الضعفاء وأصبحت المواجهة في الغابات اختبارا حقيقيا، وحثت على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، إذا أريد تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح، لأن لوكاشينكو لن يقدمها، ومن ثم فهي واجب على الاتحاد الأوروبي.