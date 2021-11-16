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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

وصفه بالحادث الخطير.. البنتاغون: مروحية إيرانية تقترب من سفينة حربية أميركية في خليج عمان

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميريكية جون كيربي 12/9/2014
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميريكية جون كيربي (الجزيرة)
15/11/2021-|آخر تحديث: 16/11/202103:21 AM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الاثنين إن طائرة مروحية تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية أميركية في خليج عمان، ودارت حولها 3 مرات، في واقعة انتهت دون تأثير على العمليات الأميركية.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن "الطائرة الإيرانية حلقت على بعد 25 ياردة (75 قدما) من السفينة إيسكس الحربية".

وأضاف كيربي أن قيام البحرية الإيرانية بهذه الأعمال ينطوي على مخاطر تتعلق بسوء التقدير والتصعيد.

من جانبها نشرت وسائل إعلام إيرانية صور اقتراب المروحية الإيرانية من السفينة الحربية الأميركية في خليج عمان.

وقال التلفزيون الإيراني أن السفينة الأميركية كانت بصدد دخول المياه الإقليمية الإيرانية في منطقة الخليج، وأن اقتراب مروحية الجيش منها جاء للحيلولة دون ذلك.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قال الأسبوع الماضي إن الحرس الثوري أحبط محاولة أميركية للاستيلاء على حاملة نفط إيرانية في بحر عمان.

بيد أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي قال حينها إن مزاعم طهران بأن البحرية الأميركية حاولت الاستيلاء على سفينة محملة بالنفط الإيراني كاذبة وغير صحيحة، وإن البحرية الأميركية تتصرف وفقًا للقانون الدولي.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية، العام قبل الماضي، على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.

كما تعرضت منشآت شركة النفط السعودية "أرامكو" (Aramco) جنوبي شرقي المملكة لهجوم أيضا، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

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Published On 12/11/2021
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