وصفه بالحادث الخطير.. البنتاغون: مروحية إيرانية تقترب من سفينة حربية أميركية في خليج عمان

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الاثنين إن طائرة مروحية تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية أميركية في خليج عمان، ودارت حولها 3 مرات، في واقعة انتهت دون تأثير على العمليات الأميركية.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن "الطائرة الإيرانية حلقت على بعد 25 ياردة (75 قدما) من السفينة إيسكس الحربية".

وأضاف كيربي أن قيام البحرية الإيرانية بهذه الأعمال ينطوي على مخاطر تتعلق بسوء التقدير والتصعيد.

من جانبها نشرت وسائل إعلام إيرانية صور اقتراب المروحية الإيرانية من السفينة الحربية الأميركية في خليج عمان.

وقال التلفزيون الإيراني أن السفينة الأميركية كانت بصدد دخول المياه الإقليمية الإيرانية في منطقة الخليج، وأن اقتراب مروحية الجيش منها جاء للحيلولة دون ذلك.

🎥 ناو آمریکایی زیر ذره‌بین بالگرد ارتش جمهوری اسلامی ایران تصاویری از پرواز شناسایی رزمی بالگرد نیروی دریایی ارتش ایران در ورودی خلیج فارس بر فراز شناور LHD-2 نیروی دریایی ارتش آمریکا و هنرنمایی خلبان بالگرد ارتش با پرواز در ارتفاع پایین نزدیک ناو آمریکایی را ببینید. pic.twitter.com/145DPnXWqD — مقاومت اسلامی نُجباء (@alnoujaba) November 13, 2021

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قال الأسبوع الماضي إن الحرس الثوري أحبط محاولة أميركية للاستيلاء على حاملة نفط إيرانية في بحر عمان.

بيد أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي قال حينها إن مزاعم طهران بأن البحرية الأميركية حاولت الاستيلاء على سفينة محملة بالنفط الإيراني كاذبة وغير صحيحة، وإن البحرية الأميركية تتصرف وفقًا للقانون الدولي.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية، العام قبل الماضي، على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.

كما تعرضت منشآت شركة النفط السعودية "أرامكو" (Aramco) جنوبي شرقي المملكة لهجوم أيضا، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.