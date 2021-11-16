القاهرة – سلم خشبي بارتفاع 3 أمتار أو يزيد أصبح الوسيلة المتاحة أمام أهالي منطقة المرج شرقي العاصمة المصرية القاهرة للوصول إلى الطريق الدائري الذي يمر بالمنطقة، وأثارت صورته جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

السلطات قامت بهدم وإزالة بعض المنازل من أجل توسعة الطريق، ورافق ذلك أيضا إزالة السلم الخرساني الذي كان يستخدمه الأهالي، مما سبب معاناة يومية للأهالي الذين اعتادوا على الصعود إلى الطريق الدائري وركوب سيارات الأجرة والنقل الجماعي التي تمر عليه، من أجل الذهاب إلى مقار أعمالهم أو قضاء احتياجاتهم في مناطق أخرى بالقاهرة.

وأثارت الصور المتداولة للسلم الخشبي وصعود المواطنين عليه انتقاد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة مع صعوبة الأمر على كبار السن والأطفال.

وزعم بعض رواد مواقع التواصل، ومنهم الكاتب الصحفي خالد منتصر، أن السلم الموجود بالصور المتداولة يقوم شخص بتأجيره للمواطنين لاستخدامه في الصعود والنزول للطريق الدائري مقابل مبالغ تتراوح بين نصف جنيه وجنيه مصري للشخص الواحد.

ده ملخص تعامل المواطن مع القوانين ،عملوا سور عالي عند المرج عشان الناس ماتركبش من ع الدايري السريع لأن حصلت حوادث كتيره هناك ، قام واحد جاب سلم وبيأجره لطلوع السور ، الطالع بجنيه والنازل بخمسين قرش !!! وأهو كله بيزنس pic.twitter.com/RP15hC6vJq — Khaled Montaser (@khaledmontaser) November 15, 2021

فين النيزك أتأخر ليه🤦‍♀️ في المرج تحديدا ع الدائري الدولة عملت سور تمنع بيه الناس انها تروح تركب من الدائري لانه بقي خطر وحصلت في حوادث كتير وكمان عاملين حارات جديدة فالطريق للعربات السريعة يعني الطريق خطر جدا

قوم ايه

واحد جاب سلم وبياخد عالفرد جنيه طالع ولو نازل نص جنيه@moiegy pic.twitter.com/C5PU6eiv0B — hala (@HalaElZieny) November 16, 2021

غضب بمواقع التواصل

الصور المتداولة لصعود المواطنين السلالم الخشبية أثارت تعليقات بعض نشطاء مواقع التواصل الذين حرصوا على تأكيد أن سكان منطقة المرج لجأوا إلى السلم الخشبي مضطرين في ظل عدم وجود بدائل أخرى.

وسخر بعضهم من قيام شخص باستغلال أزمة المواطنين في الصعود للطريق الدائري وتأجير السلالم الخشبية البسيطة للمواطنين صعودا وهبوطا.

وقارن أحد رواد مواقع التواصل بين شكوى أحد المواطنين من إنشاء كوبري بالتجمع الخامس أضر بالشارع وقاطني الفيلات بالمنطقة، في الوقت الذي لا يجد فيه سكان المرج كوبري أو سلما للصعود إلى الطريق الدائري.

بس للعلم .. الناس المحترمه ديه من سكان المرج اللي مايستخقوش أبداً انهم يستنوا الدور علشان يطلعوا سلم الفراشه علشان يطلعوا الدائري هم نفسهم اللي بالليل بيتفرجوا علي إعلانات الكمبواندز اللي بتقولك (ماتقلقش كل الحاجات جنب بعض وقريبه منك ) 😉 pic.twitter.com/FKaD2pkhCo — A. MAHER (@maher_Ahm) November 15, 2021

في حين ان في ناس زعلانة من المواطن اللي بيطلع ع سلم خشب عشان يركب ميكروباص من ع الدائري لا هو انتم متعرفوش ان في مواصلات فوق الدائري ولا بتكتبوا من غير ما تشوفوا حاجة ؟

المفيد لا في الفيلا سعيد ولا اللى ع الدائري مبسوط .. https://t.co/CjwDjQJ9kT — mºŋªem (@Mon3emEbrahim) November 15, 2021

قفلوا سلم الدائري في المرج بس شعب شرق القاهرة مبيعطلش 😄 pic.twitter.com/bofULugMnq — Ibrahim Cris‎ (@HimaCris) November 15, 2021

بيقولك قفلوا طريق الدائري المرج عشان في تصليحات بس الشعب اتصرف والناس مبسوطة إن الناس قدرت تتصرف وتجيب سلم وتطلع الطريق .. والله ياجماعة أصل الحكاية مابتضحكش pic.twitter.com/obRx7LiYcn — خالتو نجوى  (@nagween) November 16, 2021

شايف ناس كتير بتريق عن موضوع سلم الدائري في المرج ،وأننا شعب ملهوش كتالوج ،والصح الحكومة تشيل سلالم من دائري خالص عشان أحنا شعب يستاهل ،طب معلش أنا أسف أنا واحد منطقتي جنب دائري ومعيش عربية زي حضرتكم ،عايز أخرج أو أركب موصلة مثلا لعين شمس أعمل أيه أتصل برجل العناب ولا أيه .. ؟! — Eslam Khaled (@EAbonegm) November 16, 2021

لوم المواطنين

الإعلامي المقرب من السلطات المصرية، أحمد موسى، ألقى باللوم على الأهالي في صعود مثل هذا السلم الخشبي، وقيام شخص بالتربح منه، زاعما أن كل مواطن بات يرغب في إقامة محطة للسيارات أمام منزله.

وزعم موسى أن الأهالي يستخدمون السلالم الخشبية، رغم قيام وزارة النقل بإعداد سلالم على الطريق الدائري بشكل مؤقت لحين الانتهاء من عمليات التطوير الجاري تنفيذها، حتى لا يمشوا مسافات بسيطة (على حد وصفه) لأقرب سلم رسمي.

وانتقد موسى مخاطرة الأهالي بأرواحهم في عبور الطريق الدائري سيرا، وهو ما يتسبب في حوادث متكررة تؤدي إلى وفيات بين المواطنين، حتى أن بعضهم -حسب زعمه- يتجاهل كباري المشاة ويعبر الطريق من مكان غير مخصص لذلك، مهددا حياته وحياة الآخرين.

سلوك غير حضاري

رئيس هيئة الطرق والكباري المصرية، حسام الدين مصطفى، قال إن استخدام السلم الخشبي بهذا الشكل سلوك غير حضاري، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع المحافظة للتصدي لمثل هذه الظواهر غير المقبولة.

وشدد رئيس هيئة الطرق والكباري -في تصريحات تليفزيونية- على أنه سيتم القضاء على أي ظاهرة سلبية وغير حضارية كانت تتم على الطريق الدائري في الأوقات الماضية، موضحا أنه ستتم مراقبة الطريق الدائري بالكاميرات عقب الانتهاء من تطويره.

وتشهد مصر في السنوات الأخيرة نشاطا كبيرا في مجال إنشاء الطرق والكباري، تقول السلطة إنه مهم للبلاد في حين يرى معارضون أنه يمثل ابتعادا عن الأولويات، مثل تحسين الأداء في القطاعين الصحي والتعليمي، فضلا عن الحريات.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أول أمس الأحد، أن مصر زادت من استثماراتها في قطاع الطرق والكباري خلال الـ3 أعوام السابقة بأكثر من 90%، حسب ما نقلت جريدة الشروق عن وكالة الأنباء الرسمية المصرية.