انفجار ليفربول.. اعتقال 4 أشخاص وبريطانيا ترفع مستوى التهديد إلى "شديد"

أوضح متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها تتعامل مع انفجار سيارة الأجرة في مدينة ليفربول أمس الأحد على أنه عمل إرهابي، فيما تم رفع مستوى التهديد الأمني إلى "شديد".

وأضاف المتحدث أن الانفجار الذي أدى لمقتل شخص وإصابة السائق نجم عن تفجير جهاز مصنع يدويا تم إدخاله إلى السيارة، مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد أنها تعلم هوية الراكب الذي كان في السيارة أثناء تفجيرها، لكنه ليس من الواضح بعدُ دوافع الحادث.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن انفجار ليفربول تذكير لنا بضرورة البقاء يقظين.

وأُلقي القبض على 3 رجال (29 و26 و21 عاما)، أمس الأحد، وقال روس جاكسون مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب لشمال الغرب اليوم الاثنين إنه ألقي القبض على رجل رابع (20 عاما).

وأضاف جاكسون أنه تم العثور على "أدوات مهمة" في أحد الأماكن بينما تم تفتيش وسيجري تفتيش أماكن أخرى.

وقال إن الراكب استقل السيارة في مكان بليفربول وطلب من السائق نقله إلى مستشفى يبعد 10 دقائق بالسيارة. وأضاف أن الانفجار وقع داخل السيارة عندما اقتربت من نقطة الوصول أمام المستشفى.

وتمكن السائق من الفرار من السيارة، لكنه أصيب وتلقى علاجا طبيا وتم الإفراج عنه بعد ذلك.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم الاثنين إن البلاد رفعت مستوى التهديد الأمني الذي يمثله الإرهاب إلى "شديد"، من المستوى السابق وهو "كبير"، الأمر الذي يعني أن من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم بعد الانفجار الذي وقع بسيارة أجرة في ليفربول.