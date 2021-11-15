قال إنها تدفع رواتب 90 ألف مرتزق شهريا.. محافظ شبوة: الإمارات خلقت مليشيات مناهضة للدولة في اليمن

قال محافظ محافظة شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض الخروج من ميناء بلحاف جنوبي اليمن، الذي سيطرت عليه قبل سنوات.

ونفى المسؤول اليمني وجود أي مباحثات بين السلطات المحلية للمحافظة وبين الإماراتيين في هذا الشأن.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية قال محمد صالح بن عديو إن "الثقة مفقودة مع الإماراتيين"، مشيرا إلى أنهم "لم يعرفوا أسماءهم، وهم عبارة عن أشخاص يحملون كنى فقط مثل أبو محمد أو أبو أحمد".

وأضاف أن "السلطات المحلية لا تستطيع دخول الميناء"، وأن "هناك نحو 100 شخص من الإماراتيين يحرسونه، إضافة إلى سودانيين وبحرينيين، ولكن بأعداد قليلة".

وقال إن "الإمارات خلقت مليشيات مناهضة للدولة في اليمن وتدفع رواتب 90 ألف مرتزق شهريا".

واعتبر أن السلطة اليمنية "مهتمة بموضوع محاربة الانقلاب الحوثي باعتباره هو الأخطر، لكن ما حملته لنا الإمارات من مشاكل في المناطق المحررة لا يقل خطورة عما قام به الحوثي من انقلاب".