جيش الاحتلال يصدر أوامر جديدة لجنوده تسمح لهم بإطلاق النار

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تغيير الأوامر الخاصة بظروف السماح للجنود بإطلاق نار، على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ خلال أيام قليلة.

وتتضمن الأوامر -وفق هيئة البث الإسرائيلية- إطلاق النار على كافة اللصوص الذين يسرقون الذخيرة من قواعد الجيش الإسرائيلي، وعلى كل شخص يتسلل إلى داخل قواعد الجيش.

كما تتضمن الأوامر توسيع إجراءات إطلاق النار ضد المهربين على الحدود المصرية، بما في ذلك استخدام الذخيرة في المنطقة الحدودية.

وأشارت الهيئة إلى أنه ستطبق أوامر جديدة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الأوامر الجديدة تدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة.

ونقلت الهيئة عن مصادر عسكرية قولها إنه "حتى بعد صدور هذه الأوامر، يحتفظ الجنود بالحق في الرد بالنار في حال شعروا بأن حياتهم معرضة للخطر".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بهذا القرار قائلا "أهنئ الجيش على تغيير سياسات إطلاق النار، حيث يجب على الجنود أن يكونوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم وأنفسنا، وسنواصل محاربة الجريمة والعمل على استعادة الأمن".