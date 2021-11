جاويش أوغلو يزور طهران.. إيران وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي

أعربت إيران وتركيا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى طهران اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي "أجرينا مباحثات مهمة ومفيدة.. لقد اتفقنا على تطوير العلاقات بين البلدين".

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على إجراء مباحثات على مستوى الدبلوماسيين والخبراء "لصياغة خريطة طريق جديدة للتعاون الطويل الأمد بين طهران وأنقرة"، آملا في أن يتم إنجازها "خلال زيارة للسيد (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان إلى طهران في المستقبل"، من دون تحديد موعد لذلك.

Delighted to host my brother @MevlutCavusoglu in Tehran.

In friendly and sincere meeting, we agreed to work on longterm roadmap to further expand our bilateral ties.

We also discussed regional issues, incl #Afghanistan.

Iran sees no ceiling for elevation of ties with Turkey.

— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 15, 2021