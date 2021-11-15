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سياسة|تركيا

جاويش أوغلو يزور طهران.. إيران وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (يمين) التقى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في طهران (الفرنسية)
15/11/2021

أعربت إيران وتركيا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى طهران اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي "أجرينا مباحثات مهمة ومفيدة.. لقد اتفقنا على تطوير العلاقات بين البلدين".

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على إجراء مباحثات على مستوى الدبلوماسيين والخبراء "لصياغة خريطة طريق جديدة للتعاون الطويل الأمد بين طهران وأنقرة"، آملا في أن يتم إنجازها "خلال زيارة للسيد (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان إلى طهران في المستقبل"، من دون تحديد موعد لذلك.

واعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد استقباله الوزير التركي أن "على إيران وتركيا أن تكونا مستعدتين لتعزيز علاقاتهما من مستواها الحالي، إلى تعاون شامل عبر إنجاز خريطة الطريق لتعزيز أوجه التعاون، وهي (الخريطة) على جدول أعمال البلدين".

من جهته، أورد جاويش أوغلو عبر حسابه على تويتر أنه بحث مع رئيسي "علاقاتنا الثنائية، بما يشمل التجارة، والاستثمارات، ومكافحة الإرهاب وآخر التطورات في منطقتنا"، مشددا على "الرغبة المشتركة لتعزيز علاقاتنا".

وبيّن أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين سجلت انخفاضا خلال فترة انتشار وباء كورونا، معربا عن سروره بتسجيل ارتفاع بنسبة 71% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن تركيا أكدت في كافة المنابر أن العقوبات الأحادية ضد إيران خاطئة، مضيفا "نعتقد بضرورة اتخاذ كافة الأطراف الخطوات المطلوبة من أجل تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وخاصة الذين انسحبوا منها، ويجب رفع العقوبات الأحادية عن إيران".

المصدر : وكالات

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