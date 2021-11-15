يبلغ حجم التجارة بين دول المنظمة نحو 7 مليارات دولار. وعسكريا، قدمت تركيا دعما ضخما لأذربيجان خلال حربها مع أرمينيا لتحرير إقليم قره باغ. فيما قررت تمديد مهام قواتها في أذربيجان، للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار بالإقليم. وتشارك فرق تركية مختصة في عمليات البحث عن الألغام وإزالتها

أنقرة- اختتمت القمة الثامنة لزعماء الدول الناطقة بالتركية أعمالها بإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تحويل "المجلس التركي" الذي يضم الدول الأعضاء إلى "منظمة الدول التركية"، فما أهمية هذا التحول والمكاسب المترتبة عليه؟

وشارك في القمة التي انعقدت في إسطنبول، رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان قاسم جومرت توقاييف، وقرغيزستان صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وتركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان (بصفتها عضوا مراقبا)، فضلا عن أمين عام المجلس بغداد أمرييف.

وخلال مؤتمر صحفي، قال أردوغان "قررنا أن مجلس عائلتنا الذي أصبح منظمة باتت تحظى باحترام على الصعيد الدولي، سيواصل تعزيز التعاون بين دول هذا التكتل سياسيا واقتصاديا وثقافيا".

أردوغان: تحويل المجلس إلى منظمة سيواصل تعزيز التعاون بين دول هذا التكتل سياسيا واقتصاديا وثقافيا (الأناضول)

قومية تركية

وتعتمد 7 دول هي تركيا وأذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها)، وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان، التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، وتمتلك لغة وتاريخا وحضارة مشتركة.

وإلى جانب الجمهوريات السبع، ينتشر الترك كقومية رئيسية ضمن جمهوريات فدرالية داخل الاتحاد الروسي (توفا، باشقوردستان، ياقوتيا، تتارستان، ألطاي)، وإقليم تركستان الشرقية في الصين. وكأقليات في القرم (التتار)، ودول البلقان (أتراك البلقان)، وسوريا والعراق (التركمان). ويبلغ مجموع تعداد الدول الناطقة بالتركية مجتمعةً ما يفوق 300 مليون نسمة، مشكّلين قوة كبيرة.

تأسيس منظمة

وتعود الجهود الأولى لتأسيس المجلس التركي -الذي تحول لمنظمة- إلى عام 1992، عندما دعا الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال رؤساء دول أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان حينئذ، إلى أنقرة، وقرروا تنمية التعاون المشترك فيما بينهم عبر عقد قمم دورية بينهم.

واستمر عقد القمم على نحو شبه سنوي، إلى أن وقّعت الدول اتفاقية "نخجوان" في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، في القمة التاسعة التي احتضنتها مدينة نخجوان الأذرية، قبل أن يُعلن تأسيس المجلس رسميا أواخر عام 2010، في قمة عُقدت بإسطنبول.

وتتكون "منظمة الدول التركية" من مجالس زعماء الدول الأعضاء، ووزراء الخارجية، وأصحاب اللحى البيضاء (في إشارة إلى قادة الرأي في البلدان الأعضاء)، ولجنة كبار الموظفين والأمانة العامة ومقرها حاليا في إسطنبول.

كما تضم المنظمة آليات تعاون، أبرزها جمعية برلمانات البلدان الناطقة باللغة التركية، ومجلس العمل التركي، ومنظمة الأكاديمية والثقافة التركية الدولية، واتحاد الغرف والبورصات المشتركة.

أردوغان (يمين) ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة (الأوروبية)

ما علاقة المجر؟

وتشارك المجر في فعاليات المنظمة بصفة عضو مراقب، بعد أن تقرر قبول عضويتها المذكورة خلال القمة السادسة للمجلس التركي، التي انعقدت بمدينة "تشولبان أتا" القرغيزية.

وذكر القيادي التركي والنائب البرلماني السابق رسول طوسون للجزيرة نت، أن المجر ليست دولة تركية خالصة، لكن الكثير من مواطنيها ينحدرون من القومية التركية، فضلا عن أن ضمها للمنظمة بصفة مراقب يستهدف الإسهام في زيادة ظهور المنظمة التركية بالأوساط الأوروبية.

ولفت طوسون إلى أن المجر بدأت في 2010، إقامة علاقات تعاون مع "المجلس التركي"، وذلك ضمن إطار سياستها في "الانفتاح نحو الشرق".

قوات تركية تشارك في مناورات تجريها مع جمهورية شمال قبرص (وزارة الدفاع التركية)

أهداف وطموحات

يتمثل الهدف الرئيس لمنظمة الدول التركية، في تأسيس وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمواصلات، والجمارك، والسياحة، والتعليم، والإعلام، والرياضة والشباب. كما يستهدف توسيع مجالات التعاون الدولي في العالم الإسلامي، وبين بلدان الشرق الأوسط والمنطقة الأوراسية، وترسيخ السلام والاستقرار فيها.

وتسعى الدول الأعضاء إلى إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وإنشاء بنك للتنمية لتسريع العمل المشترك في مشروعات البنية التحتية. وعلى الصعيد العسكري، تسعى دول المجلس إلى تبادل الخبرات العسكرية، عبر إجراء مناورات مشتركة، إضافة إلى إبرام صفقات بيع أسلحة ومدرّعات وعربات عسكرية.





مشاريع مشتركة

المنظمة التي أقام أعضاؤها علاقات تعاون في أكثر من 20 مجالا مختلفا، عقدت 8 قمم على مستوى زعماء بلدانها، و13 اجتماعا بحضور وزراء الخارجية، و50 اجتماعا وزاريا. كما شهدت المنظمة عقد أكثر من 130 اجتماعا لمجموعات العمل والخبراء الموجودين ضمن بنيتها، إلى جانب المشاركة في 25 مؤتمرا ومنتدى، أغلبها على المستوى الدولي.

وفي عام 2019، قررت الدول الأعضاء خلال اجتماع في العاصمة الكازاخية نور سلطان، تأسيس غرفة التجارة والصناعة لمجلس تعاون البلدان الناطقة باللغة التركية، فيما يستمر العمل على تأسيس "صندوق الاستثمار المشترك". وفيما يخص التعاون الاقتصادي والتجاري، فإن حجم التجارة بين دول المجلس تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

وعلى الصعيد العسكري، قدمت تركيا دعما ضخما لأذربيجان خلال حربها مع أرمينيا لتحرير إقليم قره باغ. فيما قرر البرلمان التركي قبل أيام، تمرير مذكرة صادرة عن الرئيس أردوغان، لتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان لعام إضافي، وذلك لمشاركة الجيش التركي في مراقبة وقف إطلاق النار بالإقليم، كما تشارك فرق تركية مختصة في عمليات البحث عن الألغام وإزالتها.

رسول طوسون: تحويل المجلس التركي إلى منظمة دولية أصبح ضرورة ملحّة (الجزيرة)

منظمة دولية.. لماذا؟

وفي السياق، قال القيادي التركي طوسون إن تحويل المجلس التركي إلى تحالف يحمل صفة "منظمة دولية" أصبح ضرورة ملحة، مضيفا أن هذا التحول يضفي على المجلس الطابع المؤسسي، ويعزز قوته ومكانته وفعاليته دوليا من خلال المشاركات الجديدة.

وكان الرئيس الفخري للمجلس التركي ورئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزار باييف، اقترح في وقت سابق تغيير اسم المجلس إلى "منظمة الدول التركية"، ووافقت الدول الأعضاء خلال قمّة افتراضية أُقيمت في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مسألة تغيير اسم المنظمة، واصفا القرار بـ"التاريخي".